Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán una jornada inestable este miércoles 15 de octubre, marcada por la presencia del viento y la posibilidad de algunas lloviznas aisladas.

Durante la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa probabilidades de lluvia de entre un 10% y un 40%, aunque las precipitaciones serían débiles y localizadas. A lo largo del día, el viento del oeste y sudoeste será el protagonista, con ráfagas cercanas a los 69 km/h por la mañana y que podrían alcanzar los 87 km/h hacia la tarde y noche.

En cuanto a la temperatura, la mínima se ubicará en 10°C y la máxima alcanzará los 18°C, en una jornada que combinará momentos de sol con nubosidad variable.

Para el jueves 16 de octubre, se espera que el viento siga presente durante todo el día, aunque con una disminución progresiva hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 9°C y una máxima de 17°C, y cielo parcialmente nublado.

⚠️ ALERTA AMARILLA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para un amplio sector de la provincia del Chubut durante la tarde del miércoles 15.

“El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local”, detalla el SMN.

Las zonas afectadas serán Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Sarmiento, oeste de Telsen, oeste de Mártires, Escalante y sudoeste de Florentino Ameghino.

Para la zona cordillerana, el SMN también emitió una alerta amarilla por lluvias. “El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, detallaron.

En el caso de Comodoro y Sarmiento, el alerta amarillo por vientos se extiende a la mañana y mediodía del jueves, también con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Cómo estará el clima en Rawson y Puerto Madryn

En Rawson, el panorama será similar al del sur provincial. Se prevé un miércoles ventoso y con nubosidad variable, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h y escasas probabilidades de lluvias. Para el jueves, el viento tenderá a disminuir durante la noche, con temperaturas entre 9°C y 17°C.

Por su parte, en Puerto Madryn se anticipa una jornada ventosa y templada, con mínimas cercanas a los 11°C y máximas que podrían llegar a 19°C. Las condiciones se mantendrán estables, sin pronóstico de lluvias, aunque con viento moderado a fuerte durante gran parte del día.