Miércoles fresco y sin viento en Comodoro
Así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este 13 de agosto.
Este miércoles 13 de agosto, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly amanecieron con un clima fresco, ideal para quienes disfrutan de jornadas tranquilas y sin sobresaltos meteorológicos. A las 6 de la mañana, los termómetros marcaban 5,6 °C, con una sensación térmica de apenas 1,8 °C, producto del aire frío matinal y una humedad relativa del 82 %.
Con el correr de las horas, se espera que la temperatura ascienda gradualmente hasta alcanzar una máxima de 10 °C en horas de la tarde.
El cielo se mantendrá algo nublado durante todo el día, pero sin probabilidades de precipitaciones, lo que permitirá transitar y realizar actividades al aire libre sin inconvenientes.
El viento, por estos días, ofrece un respiro desde el inicio de agosto, donde prácticamente ha estado ausente.
Para el jueves 14 de agosto, el pronóstico indica un leve ascenso térmico: la máxima alcanzará los 11 °C, mientras que la mínima rondará los 4 °C. El cielo se presentará ligeramente nublado y nuevamente no habrá presencia de viento, lo que contribuirá a una jornada estable y agradable.
En cambio, el viernes 15 de agosto mantendrá temperaturas similares al día anterior, con una máxima de 11 °C y una mínima de 3 °C. Sin embargo, las condiciones cambiarán levemente debido al regreso del viento durante la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, ofreciendo momentos de sol intercalados con nubosidad.
Este breve período de estabilidad climática será una oportunidad para realizar actividades al aire libre, programar trabajos que requieran buen tiempo y disfrutar de paisajes despejados antes de que regresen las jornadas más ventosas que caracterizan a la región patagónica.