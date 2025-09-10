Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán una jornada con elevación de temperatura. La máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 6°C, lo que representa un panorama más templado en comparación con los días anteriores.

A las 6 de la mañana, el termómetro marcaba 6,8°C, con una sensación térmica de 5,9°C, bajo un cielo mayormente nublado. Durante la mañana existe una probabilidad de entre 10% y 40% de lluvias aisladas, aunque no se prevé que estas condiciones se extiendan hacia la tarde o la noche.

El viento será un factor protagonista durante toda la jornada: se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h por la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche la intensidad disminuirá levemente, con máximas de 59 km/h.

Para mañana jueves se mantendrán condiciones similares: la temperatura oscilará entre 7°C de mínima y 18°C de máxima, con cielo mayormente nublado. El viento continuará presente, aunque con ráfagas menos intensas, que no superarían los 50 km/h entre la tarde y la noche.

Este escenario anticipa un par de días con temperaturas agradables para la época, pero con la recomendación de precaución ante la persistencia del viento, especialmente al circular por rutas y sectores descampados.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.

