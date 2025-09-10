La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este miércoles el clima en Neuquén estará marcado por viento intenso, noches frías y precipitaciones en la cordillera. Además, se esperan probables heladas durante la madrugada y las primeras horas de la jornada.

En términos generales, el fin de semana se anticipa una recuperación de la temperatura, aunque la jornada de hoy estará dominada por las bajas mínimas y las ráfagas.

Neuquén capital

En la capital neuquina se espera un día con cielo despejado y condiciones ventosas. La temperatura máxima alcanzará los 18 °C con viento del oeste a 74 km/h durante la jornada. Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado y la mínima descenderá a -1 °C, con viento en disminución hasta los 51 km/h.

Zapala

La ciudad del centro neuquino tendrá un día de cielo despejado, con temperaturas más frías: la máxima será de 11 °C y la mínima de -3 °C. El viento del oeste soplará con ráfagas de hasta 66 km/h.

San Martín de los Andes

El clima en San Martín de los Andes estará marcado por cielo cubierto y bajas temperaturas. La máxima no superará 1 °C y la mínima llegará a -5 °C durante la noche. El viento del oeste tendrá ráfagas de hasta 59 km/h, aunque se prevé que disminuya hacia la madrugada.

Villa La Angostura

En la localidad cordillerana se esperan lloviznas débiles durante gran parte del día, con cielo cubierto. Las temperaturas se ubicarán entre 2 °C de máxima y -1 °C de mínima, mientras que las ráfagas desde el noroeste alcanzarán los 44 km/h.

Chos Malal

El norte neuquino presentará un día más despejado, con cielo soleado. La temperatura máxima será de 8 °C y la mínima nocturna descenderá hasta -5 °C. El viento soplará desde el noroeste con ráfagas de 33 km/h.