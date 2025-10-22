Para la zona de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se prevé un leve aumento de la temperatura con respecto a días anteriores. La mínima ascenderá a 8 °C, mientras que la máxima llegará a unos 23 °C en horas de la tarde.

El cielo estará parcialmente nublado, sin pronóstico de lluvias para la región, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 22 de octubre.

El viento jugará un papel importante: durante la mañana se estiman ráfagas de unos 59 km/h, en la tarde podrán alcanzar los 78 km/h, y durante la noche se esperan ráfagas alrededor de 69 km/h. Por tanto, si bien el ambiente será más cálido que en días previos, la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Mientras tanto, para el jueves 23 de octubre se espera una temperatura mínima de 12 °C y la máxima alcanzará los 21 °C. Durante ese día el cielo aparecerá nublado, con probabilidad de chaparrones por la tarde que podrían afectar la costa de Chubut. El viento durante la mañana soplará con ráfagas cercanas a los 50 km/h, y se espera que disminuya significativamente hacia la tarde y la noche.

Consideraciones a tener en cuenta

🌡️ En zonas costeras como Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el viento fuerte previsto para el miércoles puede generar una sensación térmica más baja, incluso con temperaturas máximas relativamente agradables.

🌡️ El jueves, aunque la temperatura máxima baja un poco respecto al miércoles (21 °C), la humedad y la nubosidad aumentadas junto con la posible lluvia pueden hacer que el ambiente se sienta más fresco.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

🌡️ Es conveniente tener a mano un abrigo liviano para la mañana y la noche del miércoles, y prever la posibilidad de lluvia para la tarde del jueves, por lo que un paraguas o impermeable liviano podría ser útil.