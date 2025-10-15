El clima en Neuquén presenta este miércoles diferencias extremas entre el Alto Valle y la zona cordillerana, según el último informe de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Mientras en la capital provincial se esperan temperaturas agradables con viento intenso, en la cordillera el panorama será marcadamente invernal, con nevadas, heladas y registros de hasta -9 °C.

Neuquén capital: viento fuerte y clima templado

En Neuquén capital, el miércoles se presenta con cielo parcialmente nublado y viento moderado a fuerte que alcanzará ráfagas de hasta 71 km/h. La temperatura máxima llegará a 24 °C durante la tarde, aunque la presencia del viento reducirá la sensación térmica. Hacia la noche, el cielo permanecerá despejado, y la temperatura mínima caerá a 0 °C, anticipando una madrugada fría pero sin riesgo de heladas.

Añelo: cielo despejado e inestabilidad pasajera

La localidad petrolera de Añelo tendrá un día inestable, con nubosidad variable y una temperatura máxima de 23 °C. Durante la noche el cielo se despejará completamente, sin probabilidades de precipitaciones. La mínima se ubicará en torno a los 0 °C, con condiciones secas y viento leve del oeste.

Zapala: ráfagas intensas y fuerte descenso nocturno

En Zapala, el clima se mantendrá ventoso y despejado, con ráfagas de hasta 86 km/h y una temperatura máxima de 15 °C. Por la noche el cielo seguirá despejado y la temperatura caerá hasta los 4 °C, manteniendo un ambiente fresco y seco.

San Martín de los Andes: nieve, viento blanco y frío extremo

La zona cordillerana enfrentará condiciones de frío polar. En San Martín de los Andes, el pronóstico indica viento blanco, nevadas aisladas y una máxima de solo 6 °C. Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con heladas severas y una mínima extrema de -9 °C, la más baja de la provincia.

Villa La Angostura: nevadas débiles y heladas

En Villa La Angostura, el miércoles estará dominado por un cielo mayormente cubierto y nevadas leves durante el día. La máxima apenas alcanzará los 4 °C, mientras que la mínima descenderá hasta -5 °C por la noche, con riesgo de heladas generalizadas.

Chos Malal: despejado y ventoso en el norte neuquino

Más al norte, en Chos Malal, se espera una jornada soleada pero ventosa, con una máxima de 13 °C. Durante la noche el cielo se mantendrá mayormente despejado, con una mínima de -1 °C, típica de las noches frías del norte neuquino.