Miércoles con aumento de temperatura en Comodoro y Rada Tilly: ¿vuelve el viento?

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este miércoles 24 de septiembre, tendrán una jornada fresca, nublada y con altas probabilidades de tener viento muy intenso sobre el final del día, según lo señalado por el pronóstico del tiempo.

A partir de la madrugada, de acuerdo a lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará parcialmente nublado con 7° de temperatura y con ráfagas leves del sector norte a una velocidad entre 42 y 50 kilómetros por hora. Por la mañana, la mínima registrará 5° con mayor nubosidad y un incremento en la velocidad del viento que esta vez soplará entre 51 y 59 km/h de dirección noreste.

Durante la tarde, la máxima será de 17° con las mismas condiciones climáticas, pero esta vez cambiando para correr desde el norte. Esto continuará por la noche, pero con un descenso a 16°y con ráfagas fuertes que podrían alcanzar los 80 km/h, nuevamente desde la dirección noreste.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

Para el jueves 25, sin embargo, tendrá una temperatura muy alta al llegar a los 24° con tiempo muy intestable que calmará hacia el cierre de la jornada.

Qué dice el pronóstico del tiempo para este miércoles en la región chubutense

En la ciudad de Esquel, el SMN anunció una jornada muy nublada, con ninguna probabilidad de lluvias y con temperatura agradable hacia la tarde al alcanzar los 16°. Además, habrá ráfagas leves que no superarán los 50 km/h.

Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

Por el lado de Trelew, se prevé que el viento se sienta de menor a mayor, siendo la tarde y la noche los momentos en donde el ‘innombrable’ se sienta a más velocidad. En ese marco, están anunciados 18° de máxima.

Por último, en Puerto Madryn también se esperan ráfagas fuertes pasado el mediodía, pero con una temperatura inferior a los 17°.