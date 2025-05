Durante las primeras horas del día en Comodoro y Rada Tilly, más precisamente cerca de las 6 de la mañana, la temperatura se ubicaba en 4,9°C, con una sensación térmica de 2,3°C debido al aire fresco matutino.

Sin embargo, y a lo largo del día, se espera que el termómetro ascienda progresivamente hasta alcanzar una temperatura máxima de 12°C.

Aunque el cielo permanecerá parcialmente cubierto durante toda la jornada, no se prevén precipitaciones. Además, las condiciones del viento serán prácticamente nulas, lo que contribuirá a una sensación general de calma y confort térmico.

Para el jueves 29 de mayo, se anticipa una jornada de características similares. Se espera una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 13°C. El cielo estará mayormente nublado, y no se registrarán vientos significativos durante gran parte del día. Sin embargo, hacia la noche podrían presentarse ráfagas moderadas, aunque no superarían los 59 km/h, por lo que no se prevén complicaciones mayores.

CUÁL SERÁ EL PRONÓSTICO EN OTRAS LOCALIDADES DE CHUBUT

Rawson

Hoy -13° /6° -Mayormente soleado

Jueves -16° /7° -Sol radiante

Viernes - 14°/ 5° -Muy ventoso

Sábado -13° /5° -Ventoso

Domingo - 16° /6° -Ventoso

Puerto Madryn

Hoy -14°/ 6° -Más cálido

Jueves 16° / 7° -Mucho sol

Viernes -14° /5° -Muy ventoso

Sábado -13° / 5° -Ventoso

Domingo -18° / 8° -Más cálido