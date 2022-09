Mientras Wanda Nara informaba su separación, Icardi publicó un romántico posteo que debió borrar

Durante la tarde de este jueves, y tras verse envuelta en fuertes rumores de crisis, Wanda Nara confirmó el fin de su matrimonio con Mauro Icardi.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dado mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", escribió en Instagram.

No obstante, horas antes del fuerte mensaje de Wanda Nara, el futbolista negaba la ruptura amorosa.

Antes de la confirmación, Wanda Nara contestó preguntas de sus seguidores y encendió las alarmas al hablar de su matrimonio en pasado. "¿Hace cuántos años estás casada con Mauro Icardi?", le preguntaron y ella contestó: "Estuvimos 9 años".

Inmediatamente después, Mauro Icardi usó sus redes sociales para desmentir los rumores y aclarar que su vínculo con la mamá de sus hijas Francesca e Isabella estaba intacto.

En este sentido, escribió: "Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. No. No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días, la vamos a tener de vuelta en casa. Tanto los nenes como yo la extrañamos mucho".

Luego, se despachó en contra de los medios de comunicación por la cobertura que le dan a su relación.

“Estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan”, indicó en el mensaje que debió borrar tras el contundente posteo de la empresaria.