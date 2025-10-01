El fuerte temporal de viento que azotó a Comodoro provocó la voladura de un techo en el km 12, que dejó sin luz a toda la zona al afectar los cables del tendido eléctrico, y el derrumbe de postes en distintas zonas de la ciudad. Además, obligó a suspender las clases y parte del servicio de colectivos.

Sin embargo, los momentos de tensión no solo se vivieron en tierra. También tuvieron su réplica en el aire, donde un pasajero de un vuelo de Aerolíneas Argentinas registró el momento de mayor turbulencia, cuando la aeronave se sacudía de un lado a otro.

El pasajero contó que el vuelo no pudo aterrizar finalmente en la ciudad petrolera y tuvo que ser derivado a Trelew. Según los registros oficiales, se trata del vuelo AR 1834, que había partido poco después de las 8 de la mañana del aeropuerto Jorge Newbery.

El video, publicado por ADNSUR en las redes sociales, provocó una rápida reacción de los usuarios. “Por la mitad de ese sacudón ya estoy rezando un padre nuestro”, admitió uno, mientras otros aseguraban que era solo una turbulencia.

También hubo quienes manifestaron que, ante el alerta naranja que regía en la zona, ya se sabía que los vuelos podían tener inconvenientes. Según los registros de Aeropuertos Argentina 2.000, el siguiente vuelo programado desde Buenos Aires fue cancelado.

Ráfagas de más de 120 km/h y clases suspendidas

En la jornada inicial de octubre, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly enfrentan una de las condiciones meteorológicas más adversas y ventosas registradas en lo que va del año 2025.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes vientos que afecta a la zona, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 120 kilómetros por hora, provocando diversas medidas de prevención en toda la comunidad, especialmente en el ámbito educativo.

El registro más alto se dio a las 13, con ráfagas de 122 km/h, según informó Daniel Wiertz, del Servicio Meteorológico, quien adelantó que se espera que por la tarde baje la intensidad del viento.

Las ráfagas provocaron destrozos en algunas partes de la ciudad, con la voladura de un techo en el km 12, que provocó un corte de luz en la zona, postes caídos y otras emergencias que tuvo que atender Defensa Civil. Además, y de acuerdo con la información obtenida por ADNSUR, se interrumpió el tránsito entre Comodoro y Caleta Olivia por la ruta nacional N° 3.

Ante la magnitud y previsibilidad del fenómeno meteorológico, varias escuelas de Comodoro Rivadavia tomaron la decisión de suspender las clases del turno tarde para preservar la seguridad de estudiantes, familias y docentes. Esta medida preventiva refleja un compromiso con el cuidado ante eventos naturales que presentan riesgos potenciales.

Entre las primeras instituciones que comunicaron la suspensión de clases en el turno vespertino se encuentran el colegio Dean Funes, el Instituto María Auxiliadora y la Escuela de Biología Marina, la Escuela N° 7702 y Savio.

Estas escuelas enviaron comunicados oficiales a los padres y tutores, informando que la asistencia no será obligatoria y que priorizarán la seguridad de todas las personas involucradas. Además, indicaron que continuarán evaluando la situación para decidir las actividades del día siguiente según la evolución del clima.

Por su parte, el colegio Abraham Lincoln y el Instituto Austral no suspenderán las clases, pero informaron a ADNSUR que no correrán las faltas. La misma decisión tomó la Escuela N° 760.