Ezequiel tiene 13 años, vive en Comodoro Rivadavia y se volvió viral en redes sociales tras demostrar un conocimiento sorprendente sobre la historia y las canciones de Los Piojos, una de las bandas de rock más emblemáticas del país.

Su primera visita a Me invitó un amigo, en Seta TV, se transformó en un fenómeno: el reel en el que se lo veía adivinando canciones con solo escuchar unos segundos del tema superó las 180 mil reproducciones, generando repercusión entre sus amigos, compañeros de escuela y hasta entre integrantes históricos de la banda.

El pequeño fanático contó que desde que el video circula, muchos lo felicitaron y lo identifican como “el capo de Los Piojos” en su barrio y en el colegio. “Me emocioné cuando vi que hasta Martín Lerena, que forma parte del staff de Los Piojos, le puso like”, relató con orgullo.

Una sorpresa inolvidable

Durante la entrevista, Ezequiel repasó su fanatismo, demostró que conoce de memoria los nombres de los integrantes de la banda y se animó a cantar fragmentos de sus temas favoritos, como Los doctores crotos y Desde lejos no se ve. Pero el momento más emocionante llegó cuando apareció en vivo Micky Rodríguez, histórico bajista y fundador de Los Piojos.

“Qué grande, impresionante tu conocimiento”, lo saludó Micky, quien reconoció estar conmovido por la pasión del adolescente. Del otro lado, Ezequiel apenas pudo contener la emoción: “No puedo creerlo, estoy hablando con un integrante de Los Piojos. Te quiero mucho”, alcanzó a decir entre sonrisas y nervios.

La respuesta del músico fue muy cariñosa: “Yo también te quiero mucho y espero que nos veamos pronto para que pueda darte un abrazo”.

Un mano a mano con el fundador de la banda

La charla se transformó en un ida y vuelta entre fan y artista. Ezequiel le preguntó cómo había compuesto Fíjate, a lo que Rodríguez respondió que fue fruto de la práctica y la constancia. También quiso saber cómo fue crear la banda y qué lugar ocupaba Comodoro en la historia de Los Piojos. "Los shows en Comodoro siempre tuvieron una magia especial. El fervor de la gente quedó grabado en nuestra memoria”, aseguró Micky.

Para coronar la visita, hubo un duelo de entre el nene y el bajista, adivinando canciones apenas escuchando los primeros acordes. El resultado fue contundente: Ezequiel ganó varias rondas frente al propio creador de los temas, arrancando aplausos y risas en el estudio.

Una pasión que trasciende generaciones

El encuentro dejó en claro el poder de la música para atravesar el tiempo y unir generaciones. “Es emocionante ver a chicos tan jóvenes identificarse con canciones que tienen más de 25 años. La música tiene esa capacidad de trascender”, dijo Rodríguez antes de despedirse con la promesa de encontrarse personalmente en su próxima visita a la ciudad.

Ezequiel, acompañado por su hermana de 9 años —también fanática de Los Piojos—, se fue con el corazón lleno y con un recuerdo que difícilmente olvidará: haber conversado y jugado con uno de los fundadores de la banda que más admira.