Merluza para Semana Santa: en Santa Cruz repartieron 50.000 kilos a familias vulnerables

Este jueves, el Gobierno de Santa Cruz, concretó la entrega de 50.000 kilos de merluza a familias en situación de vulnerabilidad. La distribución fue coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, junto a los municipios y comisiones de fomento.

La entrega, organizada a pocos días de Semana Santa, se realizó a través de los Centros Integradores Comunitarios de cada localidad y tuvo un fuerte componente territorial. En Río Gallegos, la jornada comenzó incluso antes del horario previsto, debido a la gran concurrencia de vecinos y vecinas.

La ministra Luisa Cárdenas destacó el trabajo realizado en simultáneo en toda la provincia: “Desde las cinco de la mañana todo el equipo del Ministerio está trabajando".

"A las 8 ya se habían abierto las puertas en los CIC de Río Gallegos. También se está entregando en 28 de Noviembre, Río Turbio, Puerto San Julián, y ya se hizo la distribución en Caleta Olivia y Pico Truncado”, detalló en diálogo con Radio Energía.

Cárdenas agradeció especialmente el trabajo de las directoras de los CIC, de los equipos municipales y del diputado Pedro Luxen: “Esto es resultado de una gran coordinación con los municipios y de un trabajo muy fuerte que lleva adelante el gobierno provincial”.

Además de los puntos fijos de entrega, se está trabajando para acercar el pescado a aquellas familias que no pueden trasladarse.

“Sabemos que es un pequeño aporte, pero muy necesario para muchas personas que no están pasando un buen momento. Por eso también nos estamos acercando a quienes no tienen vehículo o no pueden llegar hasta los centros”, explicó la ministra.

Consultada por los cuestionamientos sobre la distribución de pescado desde el área social, Cárdenas señaló que "el Ministerio de Desarrollo está todos los días en territorio. Sabemos lo que implica este alimento para muchas familias. Hay que dejar de lado las críticas infundadas y seguir acompañando. La ayuda llega y es bien recibida donde más se necesita”.

El gobernador Claudio Vidal, por su parte, expresó su agradecimiento “a todos los que están colaborando desde los distintos lugares en la provincia y a todo el equipo de gobierno”.