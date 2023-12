Merino aseguró que una empresa de colectivos podría embargarlos por 700 millones por atrasos en las tarifas

Gerardo Merino, intendente de Trelew, habló en exclusiva con ADNSUR y se refirió a la situación que atraviesa el municipio de la localidad respecto de un embargo que podría costarle 700 millones de pesos y serias consecuencias próximamente.

El jefe comunal aseguró que la deuda con el servicio de transporte público “El 22” es de vieja data y que no le pertenece a la gestión recientemente asumida.

“Esto es algo que preocupa y genera un descontento importante hacia la empresa. Son deudas que no generó la empresa actual porque antes había otros dueños y esto data del 2017. No pertenecen a mi gestión más allá de la continuidad del Estado. Este año hubo diálogo, consenso y conversaciones para que el servicio no se pierda. Estuvimos a favor del traspaso de las empresas, se dio una actualización tarifaria y ahora nos cae a nosotros un embargo habiendo predisposición para negociar, entendemos que es una mala jugada y no le hace bien a Trelew”, lamentó Merino.

De esta forma, continuó indicando que “tener embargadas las cuentas no nos permite pagar los proveedores, sueldos y por eso es una situación bastante crítica”. Y añadió, manifestando que “el juicio era innecesario”. “Entiendo que ya está y ahora hay que asumir el costo del pago. Desde que ganamos las elecciones el 16 de abril, estuvimos con los dueños de la empresa anterior para ver cómo destrabar los problemas”, precisó.

La realidad es que la gestión de Merino tiene “el diálogo cortado y si esto está en una instancia judicial, una vez que presentan el embargo, después lo tiene que resolver la Justicia”.

“La Municipalidad de Trelew tiene por Carta Orgánica, cuando concesiona un servicio, la obligación de dar tarifa y actualizar. Si no lo hace, cualquier empresa puede intimar a que el municipio lo haga. Los juicios nacen así, datan del 2017 y el otro es del 2018, hoy son 42 millones de pesos, pero si esto pasa pueden ser hasta 700 millones”, resaltó el jefe comunal.

Por último, y de tener que pagar los 700 millones de pesos, el mandatario local dijo: “esto perjudica a Trelew, a los empleados municipales y a la gestión. No le hace bien este tipo de actitudes de empresas contra el Estado municipal porque recién estamos arrancando, ordenando y tenemos una predisposición para hacer las cosas”.