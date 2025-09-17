En un nuevo impulso para apoyar a los emprendedores y pequeños negocios que forman parte de su ecosistema, Mercado Pago lanzó una línea de créditos a tasa cero, con montos que pueden alcanzar hasta $10 millones.

Esta propuesta financiera busca facilitar el acceso a capital de trabajo de manera rápida, sencilla y con condiciones favorables, evitando los trámites engorrosos y los elevados costos que suelen imponer los créditos convencionales otorgados por los bancos tradicionales.

De este modo, la plataforma fortalece su compromiso con el desarrollo de la comunidad emprendedora y contribuye a dinamizar la economía local.

EL OBJETIVO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE MERCADO PAGO

La apertura de esta línea de créditos a tasa cero representa un avance significativo para la comunidad emprendedora y las pequeñas empresas que utilizan Mercado Pago y Mercado Libre como canales principales para sus operaciones.

Al ofrecer financiamiento accesible y sin cargos financieros, Mercado Pago contribuye a superar barreras históricas en el acceso al crédito, especialmente para quienes pueden resultar excluidos del sistema financiero tradicional por falta de garantías o historial bancario.

Este programa también fomenta la formalización y el crecimiento de los negocios, ya que el acceso a capital permite a los emprendedores invertir en stock, mejorar su logística, ampliar su oferta o implementar estrategias comerciales más efectivas. Asimismo, al basar la evaluación en la actividad real y la reputación dentro de la plataforma, se promueve un ecosistema más confiable y responsable.

CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE PIDE MERCADO PAGO PARA ACCEDER A UN CRÉDITO

La línea de crédito ofrecida por Mercado Pago no está disponible para todos los usuarios de la plataforma, sino que se activa únicamente para aquellos que cumplen ciertos criterios de elegibilidad, determinados mediante un análisis automatizado que evalúa diversos aspectos clave de la actividad comercial registrada.

Uno de los requisitos fundamentales es el volumen de ventas, ya que para ser considerados aptos los solicitantes deben haber generado ingresos promedio por al menos $50.000 durante los últimos dos meses.

Estas ventas pueden haberse realizado a través de transacciones en Mercado Libre o mediante la aplicación de Mercado Pago, garantizando así que el crédito se destine a quienes tienen un movimiento comercial real y sostenido. Este parámetro es crucial para asegurar que el préstamo impacte positivamente en la operatividad del negocio y que exista capacidad para afrontar la devolución.

Además, la plataforma tiene en cuenta el historial crediticio del usuario dentro de Mercado Pago. Quienes hayan accedido a préstamos anteriores deben haber cumplido con los pagos establecidos, manteniendo un buen comportamiento de crédito. Este requisito busca preservar la salud financiera de la línea de créditos y minimizar los riesgos de impago.

Para los vendedores en Mercado Libre, es indispensable mantener una reputación comercial positiva, que incluye buenas calificaciones por parte de los compradores y el cumplimiento estricto de los tiempos de entrega. Este indicador refleja la seriedad y confiabilidad del negocio, elementos que para Mercado Pago resultan fundamentales al momento de evaluar la idoneidad para otorgar financiamiento.

PROCESO 100% DIGITAL Y ACCESIBLE DESDE LA APLICACIÓN PARA OBTENER EL CRÉDITO EN MINUTOS

El proceso para solicitar y obtener esta línea de crédito está diseñado para ser completamente digital, accesible desde la aplicación móvil de Mercado Pago, lo que elimina la necesidad de trámites presenciales o la presentación de documentación física, acelerando así la entrega de los fondos y facilitando el acceso a los emprendedores sin importar su ubicación geográfica.

Para conocer si la oferta está habilitada, el usuario debe ingresar a la sección “Créditos” dentro de la aplicación y verificar si aparece disponible para su cuenta. La plataforma muestra automáticamente esta opción en función de los parámetros de evaluación previamente mencionados.

En caso de ser elegible, el solicitante podrá seleccionar el monto del préstamo, que puede llegar hasta $10 millones, y elegir el plazo de devolución que mejor se ajuste a sus necesidades, con opciones que van desde una a cuatro semanas. Esta flexibilidad permite a los emprendedores adecuar el financiamiento a la dinámica de su flujo de caja.

Luego, el usuario recibe una propuesta formal a través de la app o por correo electrónico, la cual debe revisar detalladamente para aceptar las condiciones del préstamo. Una vez aceptada, el dinero se acredita de manera inmediata en la billetera virtual de Mercado Pago, posibilitando su uso inmediato.

Los fondos obtenidos pueden ser aplicados a distintas necesidades vinculadas al negocio, tales como el pago a proveedores, la contratación de servicios esenciales para la operación, la compra de insumos o la transferencia a cuentas bancarias propias para organizar la administración financiera. Esto amplía las posibilidades y la autonomía de los emprendedores para sostener y hacer crecer sus proyectos sin depender de procesos bancarios lentos o de tasas de interés elevadas.