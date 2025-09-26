Mercado Pago, la fintech creada por Marcos Galperín, sigue consolidando su presencia en el mercado financiero argentino con un crecimiento notable, pese a que aún no cuenta con la licencia oficial del Banco Central para operar como banco.

Esta plataforma, parte del ecosistema de Mercado Libre, avanza con propuestas innovadoras que compiten directamente con las entidades tradicionales y buscan democratizar el acceso a productos financieros en un país marcado por la complejidad económica y las restricciones cambiarias.

LA EXPANSIÓN DE MERCADO PAGO Y DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

Uno de los movimientos más destacados de Mercado Pago en 2025 fue el relanzamiento de su línea de préstamos personales. En un contexto donde el acceso al crédito formal suele ser limitado y costoso para grandes sectores de la población, la fintech apostó por ofrecer montos variables, con facilidades para la devolución en hasta 12 cuotas y una tasa nominal anual cercana al 76 %.

Este producto financiero fue impulsado con una fuerte campaña publicitaria que incluyó al piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto como embajador, buscando atraer especialmente a un público joven y digitalmente conectado.

Paralelamente, Mercado Pago presentó su tarjeta de crédito Mastercard, que viene en formato físico y virtual, sin costos por emisión ni mantenimiento. Esta herramienta permite que los usuarios paguen sus compras hasta en tres cuotas sin intereses en Mercado Libre y con QR a partir de $30.000, lo que amplía significativamente las posibilidades de consumo y financiamiento.

La empresa destacó que el diferencial de esta tarjeta reside en el uso de un sistema de scoring basado en inteligencia artificial, que evalúa a cada usuario según su comportamiento financiero y riesgo crediticio, permitiendo otorgar límites personalizados y ajustados a cada perfil.

Desde Mercado Pago subrayaron que “esta solución amplía el portafolio de créditos y permite que más personas accedan a financiamiento para sus compras, sin costos ocultos”, en un intento claro de competir con la banca tradicional, que en general tiene trámites y costos más elevados.

INNOVACIÓN EN LA COMPRA Y AHORRO EN DÓLARES: UN MERCADO CLAVE

El dólar continúa siendo un eje central en la economía argentina, donde gran parte de la población lo utiliza como principal herramienta de ahorro para protegerse de la inflación y la devaluación. Atendiendo a esta demanda, desde julio de 2025 Mercado Pago habilitó la compra de dólar oficial a través de su app, con acreditación inmediata y una cotización competitiva.

Por ejemplo, mientras el Banco Nación vendía la divisa a $1.360, Mercado Pago ofrecía a $1.365,66, ofreciendo así una opción rápida y accesible para la adquisición de moneda extranjera.

Además, la plataforma incluyó un fondo común de inversión en dólares, con un rendimiento anual del 2,6 %, que brinda a los usuarios la posibilidad no solo de ahorrar sino de poner a trabajar sus fondos en moneda extranjera, manteniendo alta liquidez y disponibilidad.

Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica, indicó que la intención es “que más personas puedan acceder a herramientas de ahorro e inversión en dólares, con su dinero siempre disponible”, derribando así una barrera histórica para muchos pequeños ahorristas que veían estos productos como inaccesibles.

CAMBIOS EN LA CULTURA FINANCIERA Y ACEPTACIÓN MASIVA

Los datos internos de Mercado Pago reflejan que seis de cada diez usuarios eligen el dólar como su principal forma de ahorro. Asimismo, la mitad de esos usuarios nunca había invertido antes de utilizar la plataforma, lo que evidencia un cambio cultural clave: la digitalización y las soluciones fintech están acercando a nuevos sectores sociales a la inversión y el acceso a servicios financieros.

Esta expansión representa no solo una mayor inclusión sino también un cambio de paradigma en la relación de los argentinos con el sistema financiero. La facilidad de uso, la rapidez y la transparencia en los costos se imponen frente a procesos más burocráticos y costosos de la banca tradicional.

A pesar del éxito en la expansión de sus productos, Mercado Pago todavía espera la licencia formal del Banco Central, un trámite que significaría un gran paso para operar plenamente como banco oficial y permitiría ampliar significativamente su oferta financiera. Este proceso está sujeto a exigentes requisitos regulatorios que buscan garantizar solidez y confianza en el sistema.

Mientras tanto, la fintech sigue consolidando su posición con innovación tecnológica y estrategias de marketing que apelan a las nuevas generaciones, sumado a la implementación de inteligencia artificial para mejorar la experiencia y evaluar riesgos crediticios de manera más eficiente.

