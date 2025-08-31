Menos tiempo esperando: avanza la colocación de decrementadores en semáforos de Comodoro

Durante este fin de semana, dando continuidad al plan de ordenamiento de la ciudad, el Director General del Centro de Control del Tránsito, Pedro Tamayo, informó que avanzaron con la colocación de segunderos en distintos semáforos de la ciudad.

“Los trabajadores empezaron a colocar decrementadores en los distintos semáforos de la ciudad, recambiando algunos que estaban fallando como el de Moreno e Hipólito Yrigoyen”, indicó Tamayo.

Asimismo, desde su área trabajan en la reposición de los mismos en cada zona. "Colocamos también en Búlgaros, en la Federación 1. Luego iremos programando para ir viendo dónde recambiar", dijo.

"La idea es ir comprando para que todos los que se puedan poner y mejorar la transitibilidad”, agregó. “Los mismos vecinos han pedido en los lugares donde se han sacado y en eso estamos trabajando y avanzando”, concluyó Tamayo.

¿Qué es un decrementador en un semáforo?

Los decrementadores informan a los conductores el tiempo restante en segundos de la señal en curso, en caso de que el semáforo muestre la señal verde el decrementador ubicado a su costado derecho indicara el tiempo restante de verde.