El ministro de Seguridad de Chubut, Miguel Castro, se refirió a la reunión con su par nacional Aníbal Fernández en función gestionar recursos que permitan fortalecer las políticas de seguridad en el territorio provincial. En ese sentido, mencionó los beneficios de equipar con pistolas taser a la policía, a renovar los centros de monitoreo y a la implementación del plan nacional que apunta a sacar de circulación armas de fuego que están en manos de civiles. Asimismo, adelantó los temas de la próxima reunión del Consejo de Bienestar policial y el cumplimiento de los acuerdos salariales.

“El ministerio de Seguridad de la Nación tiene equipamiento (vehículos, dinero para los Centros de Monitoreo entre otros temas) que distribuye a las provincias. Vamos a hablar de la necesidad de retirar las armas de la sociedad civil en el ‘desarme voluntario’ que son programas nacionales y va a ser interesante que los podamos poner en marcha en la provincia”, explicó el ministro Castro en diálogo con Radio Chubut.

El Programa Nacional de Desarme Voluntario de Armas de Fuego fue reactivado en octubre pasado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) con la reapertura de los puestos fijos de recepción a nivel federal, junto con una campaña de concientización.

Asimismo, el ministro adelantó que será el de Trelew "el primer centro del monitoreo en ser reformulado. Ya se convocaron a todos los responsables de la tecnología en la provincia. Queremos tener un Centro eficiente con cámaras y el mantenimiento que nos permita tener resultados de prevención y aportes nítidos cuando los hechos ocurran”.

Por otro lado, mencionó las ventajas de dotar a las fuerzas policiales con pistolas taser: “Todo lo que no sea letal, es mejor. Si el policía no tiene las pistolas Taser, tiene que sacar la pistola reglamentaria que implica una lesión gravísima a un tercero. O bien que el policía no decida asumir el riesgo por la presencia de otras personas o para no causar una situación indeseable”, señaló.

“Las pistolas Taser son buenas porque ayudan a neutralizar a un delincuente sin provocarle daños a terceros, en particular”, completó el ministro.

En cuanto al rol del ministro de Seguridad, Castro tomó distancia de gestiones anteriores remarcando que “no es intención del ministro estar en los procedimientos o en los allanamientos. Incluso, la presencia de una persona no habilitada por la ley puede generar una nulidad. Hay que cuidar el trabajo de la Policía y no ponerlo en riesgo por una cuestión de protagonismo”.

CONSEJO DE BIENESTAR

“Hoy a la tarde, vamos a tener una reunión con el Consejo del Bienestar Policial para resolver lo que se firmó en la última reunión del acuerdo que tiene que ver con la incorporación del 2% de antigüedad respecto a la aplicación de los sueldos en la Policía”, anticipó.

“La mejora salarial de la Policía se va a trabajar en virtud de la política salarial y la disponibilidad que tiene el Gobierno. El ministerio de Seguridad y la Policía del Chubut no son una isla dentro del Gobierno y debemos ser armónicos en ese sentido. Hay que hacer los esfuerzos necesarios para llegar a los equilibrios que son necesarios”, aseguró.