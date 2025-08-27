Mejoras en el natatorio y refacciones generales en el CEF 1 de la capital neuquina

El Centro de Educación Física (CEF) N.º 1 de Neuquén capital atraviesa una etapa clave de modernización y mantenimiento. Con una inversión que superó los 300 millones de pesos, el espacio educativo y deportivo recibió mejoras en su natatorio, en los sistemas de calefacción y gas, y en la infraestructura administrativa, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para estudiantes, docentes y usuarios.

Obras en el natatorio

En marzo comenzaron los trabajos más importantes en la pileta grande, donde se renovó por completo el sistema de cañerías de recirculación de agua. Además, se colocaron cámaras de inspección para facilitar el mantenimiento y se repararon fisuras detectadas en la estructura.

En la pileta chica, el Ministerio de Educación realizó una nueva instalación de gas en el sector de calderas y también incorporó el recambio de dos equipos de calefacción de aire, fundamentales para el uso del natatorio durante los meses de bajas temperaturas. Posteriormente, ambas piletas fueron pintadas de manera integral, renovando su aspecto y mejorando la seguridad de las instalaciones.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El área de Mantenimiento Escolar también ejecutó obras en el sector de la Junta Ad Hoc y Supervisión de Secundaria CEF y PCE, donde se readecuaron oficinas con el fin de optimizar el funcionamiento administrativo. Estas tareas se suman a la lista de mejoras estructurales que apuntan a un uso más eficiente y cómodo de las instalaciones.

Recorrida oficial y próximos proyectos

La ministra de Educación, Soledad Martínez, visitó el CEF N.º 1 este martes para relevar los avances junto al director de la institución, Martín Linossi, y representantes de la Dirección de Educación Física y del área de Mantenimiento.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Durante la recorrida, que abarcó canchas, playones deportivos, sectores administrativos y sanitarios, las autoridades conversaron con los equipos del CEF acerca de las refacciones pendientes y proyectos a evaluar en una próxima etapa de obras.

La ministra estuvo acompañada por el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy; el director de Mantenimiento, Luciano Saborido; y el director de Educación Física del Consejo Provincial de Educación (CPE), Gastón Corroza.