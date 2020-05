CALETA OLIVIA (ADNSUR) - El 30 de abril se detectó un nuevo caso de coronavirus en la provincia de Santa Cruzm, en Caleta Olivia y elevó a 49 la cantidad de personas infectadas. Se trataba de una persona que fue aislada en una chacra con su familia, lo que impidió la transmisión viral comunitaria.

Los protocolos que se aplican en cada municipio a las personas que llegan repatriadas, varían en Santa Cruz. No es obligatorio que los recién llegados realicen el aislamiento en un hotel y/o gimnasio. Pero ahora, dos médicos de Río Gallegos y Caleta Olivia realizaron un planteo a las autoridades, para que se designen lugares en los que puedan quedarse los repatriados.

En Río Gallegos, el doctor Horacio Córdoba dijo que “la única forma” de garantizar que no haya nuevos casos es que los que retornen realicen el aislamiento en hoteles y/o gimnasios, provengan de zonas blancas o rojas. “Si querés garantizar que no tengamos más casos, la persona que viene debe estar aislada, todas, en gimnasio u hoteles”, sentenció Córdoba.

Los últimos repatriados realizaron el aislamiento durante 14 días en sus casas, aunque para el profesional médico, la cuarentena deberían realizarla junto con familia, y cuyos integrantes no deberían salir de su casa, más allá del seguimiento telefónico que les realizan.

“No hay circulación viral en Río Gallegos, pero se esperan cerca de 1500 personas para entrar. Es mucha gente y son 14 días de cuarentena. Entonces, ¿cómo haces para que cumplan la cuarentena? Una alternativa puede ser hisoparlos, pero puede suceder que den negativo y 14 días después den positivo”, destacó.

Y además indicó que “si por un error o negligencia una persona repatriada llega a su casa y es portador de Coronavirus, y dentro de su casa comparte con los demás miembros de la familia -es decir, no es aislado en un solo lugar-, y uno de ellos sale a comprar, va a contagiar. Y allí habrá un foco. Por eso aislarlos en gimnasios u hoteles es la única forma de que nos podamos cuidar”, remarcó.

Por otro lado, en Caleta Olivia, se indicó que cuando la cantidad de repatriados supera las 20 personas, son enviados a hoteles o gimnasios. Juan Acuña indicó que esto se aplique cuando sean más de 5 personas.“Cuando son menos personas se les toma su domicilio con la firma de la declaración jurada, y se los acompaña hasta la casa en donde se comprometen a realizar el aislamiento durante 14 días. Así el COE con sistemas de voluntarios y médicos los monitorean con una App o por teléfono”, señaló.

Pero esta modalidad, señaló el médico, no es la mejor porque no existen controles exhaustivos. “Se aíslan en su casa, pero no los van a ver, no los controlan. Incluso me han llamado estas personas y me han dicho que nadie los fue a ver durante los 14 días, y esto es porque si hay muchos aislados no existe la cantidad de voluntarios para controlarlos”, manifestó.

Para el profesional, la solución es “el aislamiento en hoteles” cuando los repatriados superan las 5 personas. “Así estarán todos controlados porque con una persona que se escape o no cumpla, nos complica a todos”, dijo.