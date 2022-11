Integrantes de la Asociación Gremial Médica de Chubut (AGREMECH) anunciaron una jornada de visibilización de la crisis de la salud pública para este jueves 17 de noviembre, en consonancia con acciones que se vienen concretando en distintos puntos del país.

Marta Rodríguez, médica psiquiatra del hospital Regional, informó este miércoles que se busca una recomposición salarial acorde a la inflación, ya que los profesionales han quedado por fuera de los acuerdos paritarios y resulta cada vez más difícil afrontar el costo de vida con los salarios del sector, lo que se refleja en una creciente merma de profesionales.

“En todo el país los médicos se han estado agrupando y haciendo reclamos en forma transversal dentro de la salud pública, porque es uno de los sectores que muchas veces queda postergado debido a que la mayoría de los profesionales no participamos de los gremios y además somos un número más pequeño respecto del resto de los compañeros de hospitales”, explicó la doctora.

“En los últimos años venimos con un desfasaje salarial y totalmente desfavorecidos en cuanto a los acuerdos paritarios”, enfatizó, al precisar que no sólo en Comodoro, sino también en Trelew y en la comarca Andina se están organizando para el reclamo.

En ese marco, puntualizó que muchos médicos son sostén de hogar y no pueden mantener a sus familias con el salario del sector público. “Si no encontramos un trabajo por fuera del hospital no podemos sostener a nuestras familias –argumentó-, incluso muchos de nosotros venimos desde otras provincias y es difícil pagar el alquiler, o contratar personas que nos ayuden en el cuidado de nuestros hijos, al no tener familiares en la zona. Estamos en un punto de quiebre y quisimos sumarnos a la marea blanca que se está dando a nivel nacional”.

160 mil pesos de sueldo tras 10 años de estudio

En diálogo con Actualidad 2.0, la médica refirió que en su caso particular, como médica psiquiatra, un sueldo de 30 horas semanales se ubica en torno a los 160.000 pesos, sin contabilizar las horas guardias.

“Las guardias son la manera en que durante los últimos años se ha encontrado una ‘solución’ al problema salarial, para compensar a través de este sistema, pero el sueldo ha quedado muy retrasado y en una ciudad como ésta no alcanza. Hoy decimos basta a este sistema y queremos contar con una recomposición salarial real, que impacte en nuestros ingresos y que las horas guardias sean otro componente adicional”.

“Hoy hablaba con una compañera que contó que necesita otros dos trabajos para mantener a su familia, porque el sueldo del hospital sólo le permite cubrir los gastos fijos –graficó-. Esto se nota mucho en los médicos de los CAPS (Centros de Atención Primaria de Salud), que no tienen la posibilidad de hacer horas guardias”.

Rodríguez refirió que la formación médica lleva no menos 10 años de estudios, entre la carrera y la especialización posterior, por lo que pidió que se haga un reconocimiento de la profesión. “Nosotros hacemos un mea culpa y pensamos que tal vez esto pasa porque nos mantuvimos por fuera de la lucha gremial y quedamos por fuera de los acuerdos paritarios”, reconoció.

La jornada de protesta se realizará este jueves al mediodía, con actividades que tratarán de exponer el problema ante la comunidad, aunque aclaró que no se busca hacer un paro no afectar a los pacientes.

“La idea es hacer visible la problemática pero sin afectar a la comunidad –indicó la médica-, porque defendemos a la salud pública y amamos este trabajo, que lo hacemos por vocación Queremos ser escuchados y apostamos al diálogo”.

Cada vez menos médicos

Rodríguez enfatizó el problema que se va generando con la salida de profesionales desde el sistema público, como también la poca atracción que genera la ciudad para desempeñarse en la salud pública debido a los bajos salarios y el alto costo de vida.

“Queremos que la comunidad esté al tanto los que nos pasa no sólo con los salarios, sino que venimos muy cansados desde la pandemia y hemos trabajado sin parar mucho tiempo –detalló-. Hay compañeros que decidieron dejar el hospital en búsqueda de una mejor situación laboral y cada vez hay menos personas sosteniendo el sistema, porque no hay incorporación de médicos por lo que se ofrece desde Chubut, entonces tampoco se atrae a profesionales de otros lugares”.

También advirtió que no hay ingreso de médicos residentes, ya que “no hay interés en formarse en especialidades que ofrecen sueldos muy bajos”.