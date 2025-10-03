El consultor inmobiliario Alejo Pires, de la empresa Remax, brindó detalles sobre el avance de las obras para la apertura del Distrito Costanera Shopping, un proyecto que genera mucha expectativa en Comodoro, con la llegada incluida de McDonald's.

“Cuando me traen el proyecto shopping, lo primero que dije fue no. Como escribano de la ciudad, para mí fue muy importante tomar esta decisión porque uno pone su imagen. Cuando armamos los pasos legales, sabíamos que iban a tener sus tiempos. Lo primero que había que hacer eran los movimientos de suelo para poder preparar toda la parte del pavimiento para el Mc Donald's, que si bien no es parte del shopping, va de la mano del shopping”, explicó sobre la apertura del primer local de la marca en Chubut.

Luego de reconocer la gran expectativa que genera el arribo de la casa de comida rápida, adelantó cuál podría ser la fecha de apertura: “McDonald's quiere instalarse y abrir sus puertas a partir de abril. Parece una locura, porque a mí me lo dicen ni me río, porque conozco de obra, pero bueno, claramente yo no hago McDonald's y ellos tienen sistemas constructivos distintos y demuestran que son muy eficientes”.

El representante de Remax también brindó detalles sobre otras marcas que pueden llegar a la ciudad con el nuevo shopping. “Hay conversaciones, pero lo más probable que pueda llegar a pasar es que un inversor compre el local y lo deje preparado para que venga Starbucks. Eso todavía no pasó, pero puede llegar a pasar. Ya hay confirmadas marcas conocidas de la ciudad, Barile, Del viento, Farmacia Social. Hay un banco muy importante de la provincia que no lo puedo nombrar. Hay más de 20 confirmados”, detalló.

Pires explicó además la particularidad que tiene este desarollo comercial. “En todos los shopping de la Argentina no podés comprar un local. Lo que pasó acá en Comodoro es que tuvieron que abrir el juego para poder sacar el shopping adelante y de golpe los comodorenses están teniendo una oportunidad porque se están vendiendo el 50% de los locales”, afirmó.

Ante la incertidumbre que rodea al proyecto postergado, agregó: “Nos dimos cuenta que están todas las condiciones dadas para que el shopping se haga. Está la voluntad, está las ganas de la gente, están las condiciones comerciales y las condiciones legales. Lo único que tiene que pasar es que no pase lo que no tiene que pasar”.

Por último, se refirió a las dificultades que puede afrontar la obra. “Sería sería muy poco sincero y muy poco real decirte que que nada va a fallar, que la hora se va a entregar en 24 meses, que no no puede pasar de todo. Puede pasar que que de golpe nos quedemos sin fondos porque no compró no compró más locales y tenemos que salir a buscar fondos en el banco o en nuevos inversores o que la obra se se demoró porque módulos de China no llegaron, no pueden pasar un montón de situaciones. Lo importante es que haya gestión”.