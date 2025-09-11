Máxima de 18°C y viento moderado este jueves en Comodoro

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán este jueves 11 de septiembre una jornada agradable, con temperaturas que se ubicarán entre los 8 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, aunque no se esperan precipitaciones en la región.

El viento se hará presente hacia la tarde y se extenderá también durante la noche, con ráfagas que no superarán los 50 km/h, lo que podría generar cierta incomodidad en la zona costera, aunque sin alcanzar valores de alerta.

De cara al viernes 12 de septiembre, último día hábil de la semana, se prevén condiciones muy similares: la temperatura mínima rondará los 8 °C y la máxima podría alcanzar los 19 °C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y nuevamente el viento será protagonista durante la tarde y la noche, con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.