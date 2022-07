Cada 20 de julio, en Argentina se celebra el Día del amigo. En esta ocasión, un saludo se destacó entre las redes sociales y no pasó desapercibido. Se trata de Mauro Icardi, futbolistas del PSG, quien le brindó una amorosa publicación en su cuenta de Instagram.

Icardi aprovechó para saludar no solo a sus amigos sino también a Wanda Nara. El jugador compartió un video de un viaje en velero que compartió con la empresaria y escribió en sus historias: “Feliz día a mi mejor amiga”.

“Esta mujer increíble que un día muy lejano fue mi gran amiga, y hoy es la mujer de mi vida. Te amo”, completó.

Según un experto de la OMS, "no falta mucho" para declarar a la Viruela del mono como pandemia

Sin embargo, la modelo no sólo que no respondió a la historia ni a las diferentes muestras de amor que el ex Inter de Milán le hizo en redes, sino que le contestó con un "gracias amigo" a su comentario en la publicación.

La situación trae a la memoria el mal momento que vivieron y la separación de 2021, dado que tuvieron actitudes similares. Ahora reconciliados... ¿Se tratará de una nueva pelea?

La rubia festejó el día bailando en un boliche con un grupo de personas y también un tierno mensaje a su íntimo amigo y estilista, Kennys Palacios: “Feliz día a mi media naranja, feliz día a mi amigo. Nunca me abandones, nunca me traiciones, y nunca olvides que te quiero mucho”.