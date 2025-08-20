Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

La suba de tasas de interés a la que recurre el gobierno de Javier Milei para tratar de contener al dólar y mantener la inflación relativamente “baja” provoca consecuencias en el sistema productivo y también en la economía familiar, por el encarecimiento del dinero y lo que esto impacta, por ejemplo, en la financiación de tarjetas de crédito, que es uno de los elementos más usados para sostener el consumo familiar.

En ese contexto, el contador público y asesor financiero Matías Battista, muy seguido en sus redes sociales como @cpnmatiasbattista, analizó en diálogo con Actualidad 2.0, por Radio Del Mar, la estrategia económica del gobierno nacional en la previa electoral.

Con un estilo didáctico, advirtió que los recursos que antes se destinaban a subsidiar tarifas de servicios públicos esenciales, como electricidad y gas, hoy se canalizan hacia el sistema financiero, con consecuencias directas sobre los precios y la vida cotidiana de la gente.

EL ALTO COSTO QUE SE PAGA PARA EVITAR QUE EL DÓLAR “SE DESMADRE”

Según Battista, Argentina pasó de subsidiar los servicios públicos a destinar el mismo dinero al sector financiero. “Hace unos años los recursos se usaban para que la luz, el gas o el agua fueran más accesibles. Hoy, en cambio, el Estado paga una tasa de interés altísima para que los bancos no se desarmen en pesos y no se vayan al dólar”, explicó.

Precisó que esa tasa alcanza el 69% en las letras más cortas y ronda el 55% en las más largas. “El gobierno puede definir a qué destina el dinero para subsidiar. Hasta hace tres años lo hacía con los servicios públicos y se pagaba con emisión; acá es lo mismo, pero se subsidia al sistema financiero con emisión de deuda en este caso, no de pesos. El objetivo es evitar que el sector financiero desarme sus posiciones en letras y vaya a comprar dólares, evitando que éste se dispare y que la inflación se dispare”.

El analista describió que, como consecuencia, “el gobierno está pagando una obscena tasa de interés, que si bien no aparece en el déficit fiscal, porque el Estado no la contabiliza, aparece como deuda y sigue creciendo a medida que el gobierno emite más letras. Está en un esquema en el que si baja la tasa de interés, el sector financiero se da vuelta y corre el tipo de cambio. El lunes a la tarde el gobierno dio un bono ‘de prepo’ a todos los bancos, a cambio de los pesos que tienen. Se pasó de un esquema de subsidio al sector económico para dárselo al sector financiero, así de simple”.

EL COSTO PARA LA ECONOMÍA REAL

El asesor financiero advirtió que este esquema “es brutal” para el resto de la economía. El costo financiero total de los créditos personales ronda el 150%, los giros en descubierto el 100% y la negociación de cheques llega al 80%.

“Esto genera cancelación de pedidos, freno en la actividad y cadenas de pago que se estiran cada vez más. Muchas empresas que podían pagar a 30 o 60 días ahora lo hacen a 90 o 120”, sostuvo Battista, quien alertó que la economía entrará en “una fase de caída muy fuerte en los próximos tres meses”.

TARJETA DE CRÉDITO Y COMPRAS EN CUOTAS: ADVERTENCIAS PARA LAS FAMILIAS

El impacto también se siente en los bolsillos. Battista fue tajante: “No compren en tres ni en seis cuotas, porque los intereses son obscenos. Y tampoco paguen el mínimo de la tarjeta. La única opción viable es comprar en una sola cuota, sin interés”.

El especialista explicó que, a diferencia de otros momentos en los que la inflación licuaba las deudas, hoy los aumentos salariales rondan el 1% o 1,5% mensual, muy por debajo del costo financiero: “Endeudarse hoy es quedar muy descalzado frente a los ingresos, porque el costo financiero que se asume en las deudas impide afrontarlas”.

EL DÓLAR IMPLÍCITO EN LA CANASTA BÁSICA

Battista también se refirió a un dato poco visible pero clave: el “dólar implícito” en los precios de los alimentos. “Aunque el dólar oficial esté en torno a los 1.300 pesos, con un gran esfuerzo, ya hay productos básicos como el pan, la carne, la leche o la yerba que ya tienen precios alineados con un dólar de 2.700 a 3.300 pesos”, detalló.

Por ejemplo, según sus cálculos, el pan francés refleja un dólar de 2.700 pesos, el asado de 2.800, la leche entera de 3.200 y el queso cremoso de 3.300. “En definitiva, el esfuerzo del Gobierno por contener el dólar es en vano, porque en la góndola ya pagamos como si el dólar estuviera en 3.000”, sintetizó.

El especialista invita a seguir sus análisis y consejos financieros en sus redes sociales @cpnmatiasbattista, donde desarrolla en detalle estas problemáticas con un enfoque didáctico pensado para el público en general.