ESQUEL (ADNSUR) – La llegada de un avión privado al aeropuerto de Esquel en medio de la cuarentena, desató una fuerte polémica en Chubut, ya que el vuelo habría llegado sin autorización provincial, y en el mismo se trasladó una “misteriosa valija” para el conductor Marcelo Tinelli, que se encuentra cumpliendo la cuarentena junto a su familia en su mansión que posee en la localidad cordillerana.

Federico Massoni, ministro de Seguridad de Chubut, se refirió a la situación, y aseguró: “Lamentablemente nosotros nos enteramos de la misma manera que se enteró la prensa”. Y señaló que “eso lo maneja la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), yo intenté comunicarme con el director que es José Glinski con el fin de saber cuál era el cometido, pero no pude”, dijo.

Asimismo, advirtió que “es la segunda vez que nos meten un avión sin ningún tipo de autorización provincial, ellos alegan que es jurisdicción nacional, pero es la segunda vez que nos meten un avión en una de nuestras ciudades”.

Al respecto, detalló que en un primer momento trasladaron a trabajadores de una minera de Santa Cruz: “Venía de una provincia que consideramos peligrosa. Los descargaron y nos los dejaron ahí, para que nos hagamos cargo. No tenían autorización, no nos habían avisado, no habíamos podido activar ningún tipo de protocolo, ni nos quisieron escuchar para ver si estamos de acuerdo o teníamos alguna queja”, puntualizó.

Massoni, afirmó que con este avión que aterrizó el fin de semana sucedió lo mismo. “Sorpresivamente bajó un vuelo privado, que tiene que tener autorización de la PSA y por lo que dicen se ha bajado un bulto, una valija y que el destinatario era el señor Tinelli, pero a mí no me consta”, indicó. Y ratificó que alguien de la PSA lo autorizó a aterrizar “porque los aeropuertos están cerrados. En ningún momento nos han dado aviso”.

INVESTIGACIÓN

El ministro además, habló de la investigación que inició el juez federal, Guido Otranto, quien ordenó tomar declaración a los posibles testigos de la llegada del avión, del retiro de la valija y de quién habría ido en búsqueda del elemento que no aparecería en los papeles. “Sé que el juez Otranto ha iniciado una investigación. Pero no se sabe por qué venía (el avión), a que venía, por que permitieron esto, que debe estar avalado por el Gobierno Nacional, sino estaríamos frente a un delito. La actuación es de oficio, no es producto de una denuncia”, aclaró a Radio Chubut.

Por último, aseveró que “es muy raro por la forma de esconderlo al tema, que no sea explicito, que no se diga que es lo que vino porque no hay prohibición de que una persona reciba una valija a través de un vuelo privado que esté debidamente autorizado”, puntualizó.