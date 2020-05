RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, se refirió este martes al nuevo caso de coronavirus reportado en Trelew. Manifestó que el taxista -de unos 40 años y que está internado con asistencia respiratoria mecánica- "es una persona que no estaba dentro de los aislados y encima realiza un servicio público que es de extremo contacto".

El funcionario calificó a la situación como "gravosa" porque el hombre "no tomó las medidas adecuadas que había sugerido Salud como tener la mampara atrás para que no haya contacto con los pasajeros". Sumó que el tercer caso positivo de Covid-19 en esa ciudad -y el quinto en Chubut- tuvo acercamiento "con sus compañeros y también con sus dos hermanos que presentan síntomas y todavía no se les ha hecho el test".

"Es una ramificación que no sabemos dónde va a terminar", manifestó Massoni en rueda de prensa desde Rawson. En este sentido sostuvo que "es preciso que seamos por lo menos una semana muy rígidos en el cumplimiento (de las medidas)" y pidió a la ciudadanía que "nos acompañe con esto porque es muy feo que tenga que venir un policía a decir lo que tienen que hacer".

Recordó que para la circulación interna "va a ser fundamental que los ciudadanos cumplan con la terminación del DNI (lunes, miércoles y viernes número par; martes, jueves y sábados, impar)".