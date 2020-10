COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, encabezó este jueves los controles de alcoholemia y narcotest en Comodoro, en esta oportunidad en Kilómetro 8.

En ese contexto, el funcionario se refirió en diálogo con ADNSUR a las nuevas restricciones que rigen por los próximos 14 días para la ciudad y Rada Tilly. Señaló que si bien "fui uno de los más duros al principio, ahora considero que no debemos establecer las prohibiciones porque en algunos puntos nos perjudica".

Consideró que "prohibir que las personas vayan a un restaurante nos genera complicación porque en esos lugares podíamos hacer un control porque era algo que se exteriorizaba ahora lo que se va a generar es que muchos de estos se van a juntar en distintos departamentos donde no podemos acceder".

No obstante el ministro aclaró que "ninguna medida va a tener efecto si en realidad no se cumple con los protocolos y no se toma conciencia".

Manifestó que este jueves se reunión con el intendente Juan Pablo Luque y otros funcionarios municipales "para ver cuáles son las medidas que vamos a establecer en Comodoro y Rada Tilly". Indicó que se darán a conocer este viernes en conferencia de prensa pero adelantó que "la ciudad va a quedar partida en cinco sectores, estamos ocupándonos de que existan corredores de emergencia para trasladar a personas con necesidades".

Además precisó que "vuelven los retenes fijos, la gente va a tener que tomar las previsiones, vamos a establecer cuáles son los lugares".