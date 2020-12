RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, repudió este sábado "las amenazas" y mensajes intimidatorios de grupos antimineros a los diputados provinciales que se expresan a favor de la zonificación minera en la meseta.

El funcionario manifestó que no se trata de "escraches" si no de "amenazas donde se publican fotos con los hijos diciéndoles que saben dónde viven, dónde estudian y eso es una dinámica delictual preocupante y horrorosa que no la vamos a permitir".

En diálogo con Radio Chubut, Massoni aseguró que "ya se están llevando a cabo investigaciones al respecto. "Si usted está a favor o en contra de algo nos parece magnífico que se manifieste, pero cuando cometan un ilícito, después no se extrañen que nosotros dentro de la investigación y con intervención de la Justicia llevemos adelante allanamientos en sus casas”, expresó.

El último miércoles, el proyecto de zonificación minera no obtuvo dictamen en la comisión de Recursos Naturales y no fue tratado en la sesión legislativa del jueves. La mayoría de los diputados afirmaron que el proyecto del Ejecutivo que lleva el 128/20 necesita más análisis y que debe ser debatido más a fondo.