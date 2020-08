COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, se refirió este viernes a la compleja situación sanitaria en el conglomerado Comodoro Rivadavia - Rada Tilly ante el brote de coronavirus registrado en ambas ciudades.

"Tenemos que tomar medidas mucho más drásticas en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Como ministerio de Seguridad le solicitamos a Salud que nos diga si hay una crisis sanitaria o todavía no existe ese cuadro y las medidas tendrían que ser más leves”, reveló.

El funcionario advirtió que “comienza un fin de semana extremadamente preocupante en Comodoro Rivadavia. Tenemos un promedio de 15, 16 contagios diarios. Tenemos que generar un corte. Estamos esperando que Salud defina las medidas que consideren que son convenientes para que los ministerios de Seguridad de Chubut y Nación empecemos a aplicar todos los mecanismos para que la situación no se desborde aún más y que exista una contención”.

Sostuvo que el intendente Juan Pablo Luque "tiene una preocupación muy profunda" y consideró que las medidas dispuestas por el municipio "no alcanzan". Massoni aclaró sin embargo que "no hubo un mal manejo de la situación. Estamos en el marco de una pandemia y nadie tiene una receta de las medidas para llevar adelante en este contexto. Estos picos van surgiendo. Comodoro Rivadavia es la ciudad más importante y populosa de la provincia".

En ese sentido apuntó que "hay una preocupación permanente por parte del intendente que tuvo que tomar medidas duras para proteger al ciudadano comodorense. Ahora nos agarra en esta etapa donde estamos más abiertos y hay una mayor libertad y flexibilización para el traslado y esto lo tenemos que cambiar” adelantó.

“Cuando nos encontramos con 15 casos y 5 que tienen nexo y el resto que no tiene nexo, nos da la certeza que estamos ante una panorama de una ‘circulación comunitaria’ y es grave. Entonces, tenemos que generar un corte que nos va a decir lo que cree Salud que es conveniente. Veremos qué dice Salud y nosotros de que manera podemos responder".

Para Massoni "es muy difícil cuando la ciudadanía no toma la responsabilidad de lo que ocasiona esto. Tenemos el 75% de la terapia de Comodoro Rivadavia ocupada porque no sólo tenemos los casos de Covid sino que hay otras situaciones”, reveló el funcionario.

“La posibilidad de multar es muy difícil. El mecanismo que nos sirvió fue el secuestro del vehículo para quienes circulaban sin autorización. Es difícil multar a alguien porque no cumple con el aislamiento. La libertad de tránsito nos garantiza la Constitución. Estamos en una situación muy especial pero la Constitución sigue vigente. Todo eso es muy complicado y -por eso- hay que llevan conciencia”, explicó.

Actividad petrolera

En cuanto a la actividad petrolera, el ministro indicó que "conlleva que haya mucho movimiento y contactos. Hay controles firmes –por ejemplo- en el puesto Ramón Santos. No tenemos scanners que nos digan quien tiene o no el virus. Se toman los protocolos básicos como la temperatura y los datos de las personas".

Sostuvo que “el sector petrolero se manejó con protocolos estrictos y no tuvieron picos de contagios. Las empresas, el Municipio y nuestro personal de Seguridad cumplieron con los controles en forma específica. Pero una minoría no asume la responsabilidad y termina contagiando al resto. Estamos iniciando una investigación porque hay sectores en Comodoro en los que no están asumiendo esa responsabilidad y se pueden llegar a generar contagios desde ahí. Todavía no puedo revelar -públicamente- los lugares puntuales que estamos analizando”, completó.

Custodia y prevención del delito

Massoni manifestó “permanentemente, Salud nos dice que tenemos que poner una consigna en la casa de la gente que está en aislamiento".

No obstante, aclaró: "En Comodoro Rivadavia, tenemos más de 600 personas en aislamiento y no se pueden poner 4 efectivos policiales en cada casa. Con esta flexibilización y la crisis económica, el delito aumentó y es cada vez más violento. En consecuencia, el personal del municipio y la Guardia Urbana se ocupan de la custodia y la Policía de la prevención del delito”, cerró.