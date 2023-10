El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, opinó sobre la renuncia de Martín Insaurralde, quien formaba parte del gobierno bonaerense, después de que se conocieran las fotos de sus vacaciones en un yate lujoso en Europa con la modelo Sofía Clerici.

El funcionario explicó que "fue un error grave y había que demostrar que no somos todo lo mismo". Y agregó que la renuncia, "despeja la idea de que acá no pasa nada, mientras tanto Pepín (ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri) sigue prófugo. Había que demostrar que no somos todos lo mismo", sostuvo Massa en declaraciones al canal C5N.

Al preguntarle si -cuándo se enteró del escándalo- se encontraba a bordo de una camioneta camino a Santiago del Estero para participar del debate, indicó: "Ya había pasado al mediodía y nosotros salimos un poco después. Ahí hablé con todos los que tenía que hablar, conté lo que pensaba que había que hacer y a la noche Martín renunció". "Tenía el debate el domingo y dije que ese mismo día tenia que estar resuelto el tema", indicó.

Quiénes podrían acceder al nuevo "IFE" y cómo se pagaría

DEBATE PRESIDENCIAL

Sobre el debate presidencial, sostuvo que "se vieron los tres modelos de país" que proponen los principales postulantes: "El que propone (Javier) Milei que tienen Zimbabwe, El Salvador y Ecuador (por la dolarización) y lo que proponen (Carlos) Melconian y (Patricia) Bullrich que es lo que tienen Venezuela y Cuba circulación de doble moneda; nosotros proponemos moneda digital, blanqueo y billetera virtual con tu documento".

Además, apuntó contra Juntos por el Cambio al señalar que cuando bajó las retenciones los dirigentes de ese espacio no dijeron nada, pero cuando dispuso eliminar Ganancias para los trabajadores y devolver el IVA "hicieron un escándalo con el supuesto gasto".

Sobre los ministros que lo acompañarían en una futura gestión en caso de ganar las elecciones, Massa dijo: "Hay muchos ministros de este gobierno que yo no los tendría en mi gobierno porque tengo una visión distinta de las cosas, eso no significa que no los respete".

Massa anunció el pago de un bono de $94.000 a trabajadores informales: cómo inscribirse

A su vez, el candidato negó tensiones con los gobernadores peronistas de provincias en las que en las PASO ganó Milei: "Sólo me tomé un café con ellos y les pregunté ´contame qué pasó´", concluyó al ser consultado sobre esas versiones.