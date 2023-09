Sergio Massa continúa su campaña electoral en busca de quedarse con el primer puesto en las elecciones del 22 de octubre y este martes, después de brindar una entrevista con un canal opositor, mantuvo un tenso cruce al aire.

El actual ministro de Economía estaba explicando uno de los temas planteados en el programa de Todo Noticias que conducen Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti y, tras varias interrupciones, se molestó y los frenó.

Massa estaba explicando una de las consultas en el piso y cuando Fioriti quiso retrucarle con otra, el abogado le contestó: “discúlpeme Fioriti”. “No se enoje”, dijo Wiñazki.

Cruzándolos a ambos, el candidato a presidente lanzó un duro descargo y comparó el modus operandi de las entrevistas que los periodistas del canal le hacen a diferentes figuras políticas, siendo más tajantes con las del kirchnerismo. “Después ustedes se enojan cuando algún dirigente de otra fuerza política los trata de una manera despectiva o los descalifica. Así como a veces dejan hablar a otros dirigentes, me gustaría que a mí me dejen explicar. Invitan a otros dirigentes, les dejan hacer su recitado de explicaciones y después se enojan cuando no les damos entrevistas”, descargó.

Dicho esto, Massa continuó planteando las diferencias entre los entrevistados de diferentes bloques. “Ustedes son muy exigentes con algunos y poquito exigentes con otros. Si quieren les puedo poner ejemplos y mandarles videos de otras entrevistas”, sentenció el actual funcionario de la cartera de economía.

En los próximos días, el ministro regresará al piso en lo que será uno de los debates previos a las elecciones, lugar en donde estarán Patricia Bullrich y Javier Milei, completando el podio de los tres votados en las PASO 2023.