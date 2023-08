Massa: "Bullrich y Milei son lo mismo"

Sergio Massa reapareció en escena tras el resultado final de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y tocó varios puntos. Entre ellos, criticó a Patricia Bullrich a Javier Milei y afirmó que no tiene pensado renunciar a su cargo.

El candidato a presidente estuvo en el programa A Dos Voces y habló de lo que significarán los días después de la devaluación y la disparada del dólar.

“Va a haber suma fija; va a haber un esfuerzo adicional con asignaciones; vamos a reforzar AUH; vamos a ver cómo impacta en la canasta de jubilados. La gente tiene que saber que sabemos qué le pasa y que al Fondo no lo traje yo y que este acuerdo no lo firmé yo”, dijo, sin mencionar a Macri y con las medidas a impulsar.

Milei ganó en la Comarca Andina y la elección fue pareja entre Massa y Grabois

Por otro lado, criticó al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, por haber dejado su cargo hace más de un año: “huyó de un día para el otro y generó una crisis”. Además, se diferenció del ex funcionario. “Tenemos una tormenta que tenemos que administrar. Yo no soy hoy el presidente, soy candidato a presidente, soy ministro de Economía porque me hice cargo en medio de la tormenta, no escapé a mi responsabilidad”, manfiestó.

En otros términos, Massa se despegó de sus competidores y los acusó de no diferenciarse entre sí. “Bulrrich y Milei son lo mismo, entiendo que tienen un voto solapado. Expresan la misma idea. Entiendo cuando Milei dice que Bullrich es la quinta marca, lo que tienen es a uno que ganó y otro que sacó la mitad", lanzó.

Bullrich tuvo problemas en su urna electrónica y casi vota a otro candidato

Por último, indicó que mantuvo un diálogo con Cristina Fernández después de las PASO y coincidieron con el análisis. “Hay satisfacción porque es un escenario que deja al gobierno en competencia”, concluyó.