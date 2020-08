RAWSON (ADNSUR) - Trabajadores estatales marcharon este lunes a Casa de Gobierno en reclamo del pago de los sueldos adeudados, aguinaldo, cumplimiento de la cláusula gatillo y previsibilidad para los distintos sectores. Fueron recibidos por funcionarios de segunda línea y esperan una nueva reunión para el miércoles.

Trabajadores enrolados en los gremios de ATE, CTA, Atech, Sitravich, Sisap y Sitrajuch junto a los jubilados y manifestantes independientes se dirigieron a la peatonal Fontana en cercanías de la Casa de Gobierno de Rawson.

A la salida de la reunión, Santiago Goodman de la ATECh reveló “nos atendió un secretario de Touriñan que también es asesor del Gobernador. Se trata de Ariel Molina, ex Intendente de Corcovado quien estaba con otro funcionario. El miércoles va a haber una reunión donde van a exponer la cuestión de los pagos y otros temas. Les planteamos que era urgente que atendieran a los jubilados que estaban acá. Al día de hoy, no tienen respuestas. Vienen planteando lo mismo que el resto. Nosotros ratificamos la necesidad que paguen lo que no están pagando”.

“Es necesario unir el reclamo”

“Nosotros consideramos que tenemos que salir con nuestros compañeros porque tenemos que ser cada vez más gente en la calle para que este tipo revierta la situación. No hay otra forma. No es seguir endeudándose o suspender el pago de la deuda porque hay que ver las condiciones y auditar la deuda. Para garantizar todo eso del Estado, tenemos que ser miles en las calles en unidad y llamando al resto de los compañeros. Es necesario unir el reclamo de cada uno de los trabajadores de los diferentes estamentos del Estado”, agregó.

“Cuando nos llega el salario, nos quedamos con 2 pesos con cincuenta porque tenemos que pagar un montón de deudas. Acá hay gente que se la lleva en pala y no ha puesto ni un mango. Los que vienen ganando hace años, siguieron ganando en el medio de la pandemia. Eso lo permite Arcioni y la única forma en que lo podemos modificar es estando en la calle. En los próximos días, nos vamos a movilizar a otras ciudades porque difícilmente los compañeros puedan venir de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Acá tenemos que seguir reclamando para que el Estado responda”, concluyó.

Milani: “Hay retención de servicios de los trabajadores viales”

Por su parte Carlos Milani, secretario de Sitravich (Sindicato de los Trabajadores Viales) agregó a ADNSUR que “salimos con pocas expectativas de la reunión con los funcionarios que son de segunda y tercera línea. No tienen ninguna respuesta a los reclamos acuciantes que hoy tenemos los trabajadores que solicitamos que –por lo menos- se cumpla con el pago del sueldo de junio del tercer rango, la cancelación de todos los sueldos, el pago del aguinaldo, las deudas por la no aplicación de la cláusula gatillo del año pasado porque no hay ninguna respuesta en estos puntos. Se comprometieron a gestionar una reunión de todos los sindicatos con el Gobernador que podría ser el miércoles. Queremos una reunión donde haya precisiones”.

“Nuestro sector vial está en una situación difícil. Es imposible ante tanta demora en el pago de los sueldos seguir prestando el servicio. Por ejemplo, un compañero que va al campo para los 10 días de campaña tiene que llevar algo para su sustento, cubrir sus necesidades y llevar recursos para su casa. Eso es imposible cuando se adeudan 2 meses y medio de sueldos. Hay retención de servicios en toda la provincia hasta el pago total del sueldo de junio. Los trabajadores no queremos dejar de reclamar y estar en las calles porque pareciera la única forma en que somos escuchados”, cerró.

Sepúlveda: “Si no hay respuestas, volveremos a los paros provinciales”

En la marcha, también participó Carlos Sepúlveda del Sindicato de Salud Pública. Expresó “nuestro sector es el más castigado por la situación que estamos atravesando. No hay noticias de los sueldos, aguinaldo ni los retroactivos. Puertas para adentro, vamos a pugnar por un Plan de Lucha de todos los trabajadores estatales y privados. Esperemos que el Gobernador reciba a los referentes gremiales”. A su vez adelantó que “mañana ya empezamos con la ronda de Asambleas y –si no aparecen las respuestas- volveremos a los paros provinciales. En Salud, estamos cansado, castigados, con pocos recursos y encima sin cobrar”.