“Brownie” llegó a la familia Boric hace ya 6 años de la mano de Tomás, el hermano menor del actual presidente de Chile. Este buscaba un perrito junto a su pareja y, mediante Google, llegó a una publicación de una camada completa de cachorros.

Tomás contó en medios chilenos que cuando vieron a “Brownie” notaron que tenía un problema en una de sus patas; esto lo hacía menos atractivo para el resto de la gente, pero fue la razón por la que él decidió adoptarlo.

“Brownie” fue descripto como un perro “gentil y simpático que no pelea con otros perros, obediente al pasear y siempre caminando junto a quien lo saque a la calle”. Su nombre fue elegido simplemente porque a la familia le gusta mucho ese postre.

El can pasa sus días en una cucha ubicada en el patio, acondicionada para la diversidad climática, pero cuando hace demasiado frío se traslada a la casa familiar.

Cuando Gabriel Boric fue electo presidente de Chile, decidieron presentar en sociedad a “Brownie”, abriéndole cuentas en las redes sociales más conocidas.

Su cuenta de Instagram es @brownie_presidencial y actualmente tiene más de 478 mil seguidores. El primer posteo del can fue en diciembre del año pasado, luego de que Gabriel Boric asuma su cargo como presidente del Estado vecino. También tiene cuenta en Twitter @BrownieBoric y allí sus seguidores son más de cien mil.

“Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo no solo a velar por los derechos y caricias que merecemos los perros sino que por todas las mascotas de Chile. Guau!”, fueron las primeras palabras del perro mestizo en sus redes sociales.

En su biografía se define como un perrito “Quiltro” (mestizo), torpe y bienintencionado. Poco después, subió una foto junto a Boric y el mensaje decía: “Para muchos de ustedes es el nuevo presidente de Chile, pero para mí siempre ha sido mi querido humano”.

El can llamó la atención de los usuarios de las redes sociales con agilidad. Ellos captaron la dinámica de quienes manejan la cuenta y comenzaron a interactuar con “Brownie”.

Cabe destacar que el perro está comprometido con diversas causas: la adopción de animales, el cuidado de perritos callejeros con “tips” como por ejemplo dejarles agua y comida y postea en sus historias fotos de animales perdidos.

