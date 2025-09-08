El próximo 26 de octubre, la Escuela de Masajes NB organiza una jornada solidaria con el objetivo de recaudar insumos para el Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti”. La iniciativa surge de una experiencia personal y busca sumar a toda la comunidad.

La ciudad de Comodoro Rivadavia será escenario de una jornada solidaria de masajes, organizada por la Escuela de Masajes NB, con el fin de colaborar con el Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti”. El evento se realizará el 26 de octubre y está abierto a toda la comunidad.

La propuesta nace a partir de una vivencia personal de Natalia Morales, directora y fundadora de la escuela, cuya nieta estuvo recientemente internada en el hospital. “Todo surge porque, lamentablemente, mi nieta estuvo internada; la estuvimos cuidando con mi hija y vimos que realmente faltan muchas cosas para el hospital”, contó Morales.

A pesar de la situación, destaca la atención recibida: “Fue espectacular, fue hermoso porque realmente le dieron todo, pero nosotras tenemos ganas de ayudar con un granito”.

La jornada solidaria busca reunir fondos y donaciones para comprar sábanas, artículos de limpieza y telas para confeccionar ropa de cama para el área de pediatría, especialmente para los más pequeños.

“Tenemos ganas de comprar rollos grandes de tela para hacer sábanas para los bebés y todas esas cosas que necesitan los chicos de pediatría”, detalló Morales.

Durante el evento se ofrecerán masajes a cuatro manos realizados por alumnos de las áreas deportiva y terapéutica de la escuela. Además, se invita especialmente a clubes deportivos y a toda persona interesada en disfrutar de un masaje mientras colabora con una causa solidaria.

“Le pedimos la colaboración a todos para poder cumplir este sueño con mi hija Ariela. Ahí vamos a estar todos los alumnos de la escuela, tanto de la parte deportiva como terapéutica”, finalizó la organizadora.

La invitación queda abierta a toda la comunidad de Comodoro Rivadavia para sumarse, colaborar y aportar su granito de arena al sistema de salud local.