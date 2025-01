“Se proyecta una disminución, en promedio, del 40% en la cantidad de agua de la cabecera del Río Chubut”, dice Natalia Pessacg mientras narra lo que indican las proyecciones del impacto que tendrá el cambio climático sobre el principal río de Chubut. El dato es impactante. Sin embargo, la investigadora advierte que no se trata de alarmar, sino de que los modelos sean considerados al momento de tomar decisiones que puedan tener consecuencias en la vida de la gente.

Pessacg es investigadora del CONICET y del Instituto Patagónico para el Estudio de Ecosistemas Continentales en el CENPAT de Puerto Madryn. También es profesora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y hace años estudia este fenómeno que, aún en pleno siglo XXI, es negado por un sector de la sociedad.

La doctora en Ciencias de la Atmósfera integra el equipo de “Un río, todas las aguas”, una iniciativa que se propone visibilizar los impactos del cambio climático y “fortalecer los procesos de apropiación, conciencia, aprendizajes e intercambio de saberes en relación con la problemática”.

Ella lo dice sin dudar: “El cambio climático es una realidad. En mi caso, trabajo en temas relacionados con la variabilidad climática, el cambio climático en Patagonia y el potencial impacto de esas variaciones en el agua, sobre todo en la cantidad de agua del río Chubut.”

La certeza de sus palabras, Pessacg la sustenta en datos que reflejan cómo han variado las condiciones climáticas en los últimos 80 años. Pero, para entenderlo, es necesario explicar el contexto.

“Uno puede dividir el estudio del Cambio Climático en dos partes: el cambio climático cercano, que analizamos desde 1960 hasta la actualidad y que llamamos los cambios observados, porque es desde cuando tenemos datos de estaciones meteorológicas, o también se puede ir más atrás y analizar lo que se llama proxies, es decir, no datos in situ”.

En este sentido, la investigadora aclara que también hay cambios que se producen por factores naturales del clima, como el aumento en la cantidad de volcanes y modificaciones en la radiación solar. Sin embargo, en este caso, cuando se habla del fenómeno, lo que principalmente se analiza es el cambio climático antrópico, es decir, el que está asociado a los gases de efecto invernadero que generan las personas por la quema de combustibles fósiles, principalmente, y del cual se tienen datos concretos.

“Lo que vemos desde 1960 hacia acá es un aumento en la temperatura de toda la Patagonia, en algunas regiones un poco más que en otras”, dice la investigadora al profundizar sobre las conclusiones que arroja la investigación que lleva a cabo con su equipo de trabajo.

En ese sentido, es categórica al decir que, en la región, el aumento de la temperatura es del orden de 0,1° grado por década, pero aclara sobre este punto que la temperatura “es una variable homogénea en todo el mundo que marca un aumento en cualquier región, salvo algunas excepciones”.

“Lo otro que se ve”, continúa Pessacg, “son cambios en las precipitaciones, que es algo que nos afecta mucho en toda la región, sobre todo en el norte de los Andes patagónicos, donde se observa una disminución marcada de la precipitación, tanto en forma de nieve como líquida.”

Sobre este punto, la investigadora es contundente al decir que “esto afecta la cabecera de cuenca de los ríos del norte de la Patagonia, incluyendo el río Chubut y el río Limay, que son los que abastecen de agua a una gran parte de la región”.

Pero estas no son las únicas variaciones que impone el cambio climático. La especialista asegura que también “se ve un aumento de los eventos extremos de precipitación”.

"Se trata de esos eventos que conocemos bien, como el temporal de Comodoro Rivadavia, que se llaman eventos sin precedentes. Esto quiere decir que en todo el registro histórico no hubo un evento de ese tipo. Pero esto está aumentando en la costa de la Patagonia. Los datos lo muestran. Trelew, por ejemplo, tiene una larga serie de datos que nos permiten ver que esos eventos de lluvias diarias, de mucha intensidad, están aumentando y que esto va a continuar aumentando en el futuro. Lo otro que se observa es un cambio en el viento, con una disminución del mismo, sobre todo en el norte de la Patagonia y en el sur.

DEL CAMPO AL ESTUDIO

La investigadora admite que siempre le atrajo el tema del clima, desde muy chica. Nació en Río Gallegos y vivió en La Pampa, en el campo de su abuelo, donde medir la precipitación con un pluviómetro era un parámetro muy importante para la producción. “Siempre tenía esa imagen y también cuando vivía en Gallegos, que todavía no estaba asfaltada la Ruta 3, dependíamos de la lluvia si se podía pasar o no, entonces siempre el clima afectaba nuestra vida cotidiana”, dice al recordar su infancia.

Cuando terminó la secundaria decidió estudiar Ciencias de la Atmósfera en Buenos Aires y, una vez que se recibió, decidió buscar un lugar tranquilo para poder seguir trabajando en su especialidad. Así, hace 14 años llegó a Puerto Madryn, la ciudad donde nacieron sus hijos y donde continúa desarrollando su investigación.

Pessacg siente la provincia como propia y admite que le preocupa la situación de los ríos, “básicamente porque en Chubut la mitad de la población se abastece del río Chubut”.

“Hay un escenario donde ya estamos diciendo que va a haber una disminución de la precipitación en la zona andina del norte patagónico, que es donde está la cabecera de las cuencas. Los estudios que hacemos con modelos dicen que, a futuro, a fines de siglo, que parece que estamos hablando de algo muy lejano pero es 2070, son nuestros hijos, se proyecta una disminución en promedio de la cantidad de agua, en esa cabecera del río Chubut de un 40%”.

“El Chubut es un río con poca cantidad de agua en comparación con otros de la Patagonia y si a eso le sumamos esta disminución, es algo preocupante, por eso es necesario que cuando planifiquemos cómo vamos a utilizar el agua de nuestros ríos, tengamos en cuenta estas proyecciones a futuro”, dice la investigadora.

La lógica del desconocimiento diría que esta situación se podría repetir en el Senguer, el río que abastece de agua al Lago Muster. Sin embargo, no todo es tan lineal, advierte Pessacg. “La disminución en la precipitación que vemos es bien el norte de los Andes patagónicos, según los modelos. Hacia el sur no es clara, incluso más hacia el sur algunos modelos dan aumento de las precipitaciones y otros no”, explica en ese sentido.

“Es difícil tener estaciones meteorológicas en zona de montaña, entonces es difícil saber qué está pasando y son zonas donde los datos satelitales suelen tener más errores y son zonas complejas de estudio. Sí se ve a nivel general, en toda la Cordillera de los Andes, por otros investigadores que están trabajando el tema de precipitaciones, una tendencia clarísima en la disminución de todos los glaciares, pero es una zona que hay que estudiarla bastante más, porque no hay estudios de impacto con modelos como hay con el Río Chubut y, además, está justo en un límite montañoso”.

Respecto a los eventos extremos, la investigadora asegura que cada vez es más frecuente que llueva en la costa, pero a contrapartida, eso no significa que llueva más, sino que puede llover en forma más intensa y puede haber un aumento de la lluvia diaria.

La mala noticia es que “esto genera desde inundaciones hasta desborde de ríos y afecta la potabilización del agua, porque nuestra zona al tener poca cobertura vegetal tiene muchos problemas en la potabilización del agua”.

Frente a este panorama, la pregunta qué pasará en el futuro. “Hay un abanico de posibilidades", dice Pessacg. “En algunos modelos se proyecta que el mundo va a ir hacia condiciones más amigables y otros suponen que se van a seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Pero, en todas esas posibilidades la temperatura va a seguir aumentando, porque los gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera”, dice con seguridad.

“Pero algo es seguro: que dejemos de emitir gases no quiere decir que esto va a cambiar de un día para el otro. Entonces aún en los mejores escenarios va a continuar el aumento de temperatura, van a continuar la disminución de las precipitaciones en el norte y van a continuar los cambios en los eventos extremos, no solo de lluvia sino de temperatura, que es esto que también percibimos de que las noches son más cálidas”.

Para la investigadora, “todo dependerá de nosotros y nosotras”. Por eso, considera que el mejor de los escenarios sería que, hacia 2050, se logre la descarbonización, es decir, que no se utilicen más combustibles fósiles.

“Ese sería el mejor de los escenarios que podemos tener. Pero tenemos que ser conscientes de que hay tendencias en la temperatura que van a continuar por muchos años y también hay puntos de no retorno, situaciones a las que una vez que se llega no se puede volver hacia atrás. Se está viendo con el blanqueamiento de los corales y ese tipo de situaciones no se pueden revertir una vez que llegan a un determinado nivel de complejidad en su estado”.

Por último, la investigadora reconoce que es un momento complejo para el estudio de estas problemáticas. “Hay una tendencia al negacionismo y ante esto lo mejor es buscar información”, dice con certeza, reclamando también mayor voz para las mujeres al momento de pensar el uso del manejo del agua en Patagonia y en particular en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh), en virtud que es una problemática que nos involucra a todos.