Más familias endeudadas: la morosidad en tarjetas y préstamos es la más alta de los últimos 15 años

La tasa de morosidad en los préstamos otorgados a familias alcanzó en julio un nuevo máximo histórico, situándose en 5,7%, el nivel más alto desde que el Banco Central (BCRA) comenzó a relevar esta serie en enero de 2010.

Este aumento, que marca el noveno mes consecutivo con subas en la tasa de incumplimiento, se dio en un contexto de alta volatilidad en las tasas de interés y una desaceleración en el otorgamiento de créditos al sector privado.

De acuerdo al informe mensual sobre el sistema bancario difundido este viernes por el BCRA, la morosidad en los préstamos personales y familiares subió del 5,1% registrado en junio al 5,7% en julio. Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina

Por su parte, la diputada nacional de Fuerza Patria y economista del Centro CEPA, Julia Strada, señaló a través de sus redes sociales que los créditos al sector privado vienen mostrando un deterioro sostenido desde hace siete meses, alcanzando cifras que no se veían desde la crisis sanitaria por el COVID-19.

Radiografía de la morosidad: préstamos personales y tarjetas de crédito, los más afectados

Las líneas crediticias que más contribuyen a este récord de morosidad son los préstamos personales y las tarjetas de crédito, con incrementos que, en algunos casos, duplican los valores de diciembre de 2024:

Préstamos personales: el porcentaje de irregularidad pasó de 3,28% en diciembre de 2024 a 7,19% en

Día del Estudiante 2025: el Gobierno confirmó si se traslada el “feriado“ en todas las escuelas del país

julio de 2025.

Tarjetas de crédito: Se verificó un aumento significativo, incrementándose de 1,74% en diciembre de 2024 a 4,85% en julio de 2025.

Adelantos: Presentaron una suba de 1,58% a 2,69% entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

Créditos prendarios: Ascendieron de 1,92% en diciembre de 2024 a 2,75% en julio de 2025.

En el caso de los préstamos prendarios, también hubo un deterioro, aunque más leve, pasando del 3,7% al 3,9%. Los créditos hipotecarios, sin embargo, escaparon a esta tendencia, manteniendo una tasa de irregularidad baja e incluso menor a la de junio (0,9% vs 1% el mes anterior).

La tendencia de la morosidad

Julia Strada complementó los datos del BCRA con un análisis más amplio de la tendencia:

Total del sector privado: Evidenció un aumento en la tasa de irregularidad, pasando de 1,54% en diciembre de 2024 a 3,19% en julio de 2025.

Irregularidad en las familias: Saltó de 2,55% a 5,66% en el mismo lapso, "marcando un récord que no se registraba desde el año 2008".

Empresas: También experimentaron un deterioro en la calidad crediticia, con un incremento de la morosidad de 0,74% a 1,18% entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

Este panorama revela un deterioro generalizado en la capacidad de pago de los deudores, lo que representa un desafío significativo para la estabilidad financiera y el acceso al crédito en el país.

Con información de NA