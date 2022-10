La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que a menos de 24 horas de haberse iniciado el proceso de inscripción para acceder al bono de 45 mil pesos, ya fue otorgado a medio millón de personas en todo el país.

De esta manera, 514 mil personas ya lograron acceder al Refuerzo Alimentario y cobrarán el primer pago a partir del 14 de noviembre, según terminación de DNI.

El refuerzo alimentario, mejor conocido como IFE 5, que se pagará en dos cuotas está destinado a personas en extrema vulnerabilidad, sin ningún tipo de ingreso y sin asistencia del Estado .Ayer, durante el primer día de inscripción las largas filas para inscribirse se extendieron en Comodoro Rivadavia incluso hacia las calles laterales a la oficina de la ANSES.

Quiénes podrán inscribirse para el bono de refuerzo de $45.000 y cuándo se pagará

El refuerzo se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre, y el pago de la primera de ellas iniciará el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.

¿CÓMO HAY QUE INSCRIBIRSE?

Es posible inscribirse sin turno en todas las oficinas de la ANSES del país, las cuales se pueden visualizar en el sitio link: Oficinas de atención al público | anses.

Por otro lado, la inscripción al bono para combatir la indigencia también puede realizarse en los operativos móviles que la ANSES dispone en todo el país o de forma virtual en el sitio web oficial de ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal.

Cómo acceder al refuerzo alimentario para adultos que lanzó el Gobierno

En cualquiera de las tres instancias se deberá presentar una Declaración Jurada que será evaluada junto a los consumos, bienes y patrimonio del solicitante.

Esto significa que no se podrán tener registrados a nombre personal los siguientes bienes:

🔹Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad.

🔹Inmuebles.

🔹Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses;

🔹Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses;

🔹Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses;

🔹Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses.

🔹Obra social o prepaga

🚫 No podrán inscribirse las personas que no tengan trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales), ni tampoco jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas (tanto nacionales como provinciales y municipales). Ni tampoco que reciban prestaciones otorgadas a través de la ANSES.