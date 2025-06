"Después te paso", "No tengo un mango", "Todavía no cobré": son algunas de las excusas que escuchan las mujeres cuando exigen a sus exparejas el pago de la cuota alimentaria. Detrás de estas palabras, hay un problema estructural: según UNICEF, el 68% de las madres no recibe este dinero regularmente, y el 56% directamente nunca lo percibe.

La violencia económica no solo impacta en las mujeres, sino también en sus hijos. 7 de cada 10 hogares monomarentales son pobres, y 3 de cada 10, indigentes.

"Esto no es un problema aislado: hay una configuración de violencias que cambia el día a día de esas familias", explica Agustina Correa, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

¿Por qué no pagan? Las excusas más comunes

Los motivos son variados, pero dos predominan:

Mala relación con la madre o los hijos (61% de los casos, según UNICEF).

Falta de trabajo o ingresos insuficientes (24%).

"El gran problema es cuando el padre no tiene solvencia o un trabajo en blanco que permita embargos", señala la abogada Ana Rosenfeld. Pero incluso en esos casos, la ley ofrece recursos: los abuelos pueden ser obligados a pagar si el progenitor no puede hacerlo.

Un famoso supermercado argentino deberá pagar una millonaria suma a una niña que le cayó encima un cajón de tomates

La batalla legal: entre la ignorancia y la burocracia

La ley establece que ambos progenitores deben mantener a sus hijos hasta los 21 años (o 25 si estudian). Sin embargo, el camino para exigir ese derecho está lleno de obstáculos: El 65% de las mujeres no sabe a dónde recurrir para asesoramiento legal y el 45,9% desconoce qué puede exigir como obligación alimentaria.

"Muchas mujeres no saben cuánto les corresponde ni cuánto tiempo llevará el proceso. Es un destino incierto", advierte Mora Straschnoy, de ELA.

Los errores que complican todo

Acuerdos de palabra: "Sin un documento escrito, el reclamo es casi imposible", afirmó la abogada Ana Rosenfeld. Y también hay demoras judiciales: "Los juicios pueden durar años, y la cuota fijada queda desactualizada", cuestionó.

Proponen prohibir el acceso a eventos a deudores alimentarios y condenados por violencia de género

¿Qué hacer si no pagan? Las opciones legales

El primer paso es formalizar la demanda con mediación o juicio. La justicia también puede proceder a los embargos: se puede ejecutar sobre sueldos, propiedades o incluso "ladrillos" (porcentajes de una casa).

Por otra parte, si el padre no puede pagar, los abuelos son responsables. Para que los abuelos sean responsables, debe demostrarse que el padre no puede o no cumple con su obligación.

El incumplimiento se configura desde la primera cuota no pagada. Rosenfeld recomienda actuar tras dos cuotas impagas.

Si los padres no pagan, la Justicia puede implementar medidas como: Suspensión de licencias de conducir, restricción para salir del país, prohibición de ingresar a estadios (en CABA, para inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios).

Sin embargo, Rosenfeld es escéptica: "Anotarlos en un registro les hace gracia. La única solución efectiva sería la cárcel, aunque sea por pocos días".

Renovación digital de la licencia: quiénes son las personas que deberán seguir haciendo el trámite presencial

Mientras la Justicia demora y los padres eluden pagos, las mujeres cargan con trabajos extras, deudas y estrés emocional. "El rol de los jueces es clave para frenar esta violencia económica", insiste Correa.

Rosenfeld lo resume así: "Los hijos de estas parejas son rehenes de una vida dura, mientras algunos padres viven maravillosamente". La solución, coinciden, requiere mayor celeridad judicial, difusión de herramientas como la canasta de crianza y sanciones más duras.

Con información de TN