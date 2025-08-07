La industria láctea argentina atraviesa una profunda crisis económica que afecta tanto a la producción como a la comercialización de sus productos. A esto se suma la caída en la elaboración de lácteos, remarcando una disminución significativa en la producción de leches fluidas, quesos y productos de mayor valor agregado.

Esta contracción responde a una baja sostenida en el consumo interno, sumada a dificultades para mantener los niveles de exportación, lo que genera un escenario complejo para la sustentabilidad del sector.

El congelamiento de precios impuesto por el gobierno nacional sobre alimentos básicos impactó negativamente en los ingresos de las empresas lácteas, especialmente en aquellas de menor tamaño y capital nacional, que se ven obligadas a recurrir al sistema bancario para cubrir sus necesidades financieras.

Además, la inflación en insumos nacionales como piensos, maquinaria y combustible, junto con restricciones cambiarias y controles de capitales, agravan la crisis. Muchos productores operan con pérdidas, reduciendo la producción o buscando capital adicional para sostener sus operaciones. La combinación de estos factores desató una caída abrupta en la producción lechera, que en el primer semestre de 2024 descendió un 13% respecto al año anterior, reflejando la gravedad del impacto económico en toda la cadena productiva

LA CRISIS DE LÁCTEOR VERÓNICA QUE LO DEJÓ AL BORDE DE LA QUIEBRA

En este contexto, Lácteos Verónica, una de las principales empresas lácteas de Argentina, está cada vez más cerca de la quiebra y enfrenta una crisis terminal que afecta gravemente a sus trabajadores, proveedores y al sector lácteo en general.

Desde mayo, la empresa viene acumulando incumplimientos en el pago de salarios y aguinaldos, adeudando casi la totalidad de los haberes de junio y sin abonar los salarios de julio. A la fecha, sólo logró depositar un pequeño porcentaje del salario de junio, alrededor del 6% inicialmente, con un pago adicional mínimo del 1,6%, lo que representa menos de 45 mil pesos promedio por trabajador.

Verónica es una empresa con más de un siglo de historia, que produce leche larga vida y en polvo, crema, manteca, dulce de leche, quesos crema y untables, y quesos de pasta blanda, semidura y dura. Además, tiene una importante pata exportadora, con ventas al exterior que superaron los 102 millones de dólares entre 2020 y abril de 2025, principalmente a Argelia, donde la leche entera en polvo representa el 95% del total exportado.

La crisis generó una situación crítica para las familias y empleados de Lácteos Verónica, que actualmente suman unos 700 afectados. Muchos aceptaron acuerdos voluntarios con la empresa para retirarse con la mitad de las indemnizaciones oficiales, pagadas en hasta diez cuotas. La empresa también presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) con la intención de recortar al menos 200 puestos de trabajo a corto plazo, junto con una propuesta para despedir a 210 personas y suspender a otras 200 durante dos meses, pagando solo el 75% de los salarios.

El entorno laboral se tensiona con medidas de protesta por parte de los empleados, incluyendo retenciones de crédito laboral de varias horas por turno y reducción de la jornada a tres días semanales. Además, legisladores, como el diputado santafesino Carlos del Frade, han denunciado públicamente la falta de pago y la "extorsión" que sufren los trabajadores frente a esta crisis inducida, en un contexto donde la Secretaría de Trabajo de la Nación no logró hacer cumplir los plazos de pago a la empresa.

LOS CHEQUES REBOTADOS COMPLICAN EL FUTURO DE LA HISTÓRICA EMPRESA

En paralelo, se suman a la crisis laboral serias dificultades financieras para la empresa. De acuerdo a lo que detalló iProfesional, Lácteos Verónica acumula una alarmante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos, con cerca de 2.500 cheques sin respaldo emitidos durante 2025, lo que implica una deuda superior a los 7.500 millones de pesos.

La empresa apenas cubrió un poco más del 11% de estos cheques y mantiene saldos millonarios impagados con proveedores y entidades financieras, lo que la sitúa al borde del colapso total. Existen también denuncias de maniobras sospechosas de triangulación de activos y maquinaria entre Lácteos Verónica y otra empresa de la familia Espiñeira, llamada Las Becerras, que podrían estar vinculadas a esta crisis.

Históricamente, la empresa tuvo un rol destacado en la producción láctea, con un movimiento que llegó a más de un millón de litros diarios de leche procesada durante la pandemia. Sin embargo, en la actualidad la producción se ha desplomado drásticamente, con movimientos mínimos y hasta paradas totales en sus tres plantas industriales ubicadas en Clason, Lehmann y Suardi, Santa Fe. Este colapso operativo refleja la gravedad del deterioro económico que atraviesa la firma.

El Gobierno nacional ha rechazado en varios instantes los argumentos de la compañía sobre la caída del consumo y el aumento de costos operativos, exigiendo presentar documentación que valide las razones para los despidos y medidas de ajuste. La controversia continúa abierta, con el futuro laboral de cientos de empleados en suspenso y un escenario que se agrava día a día.