Más de 600 brigadistas integrarán el esquema preventivo de Chubut, Río Negro y Neuquén

El Gobierno del Chubut participó de la conformación del Comando Regional Unificado para el Manejo del Fuego junto a Río Negro y Neuquén.

El encuentro se realizó en San Carlos de Bariloche y contó con la presencia del subsecretario de Protección Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut, Eduardo Pérez; el secretario de Bosques, Abel Nievas; y el Director Ejecutivo de Manejo del Fuego, Rubén Jaramillo.

El objetivo principal del comando regional es coordinar recursos humanos, técnicos y logísticos para prevenir y combatir incendios forestales y rurales en la región patagónica . Entre los recursos disponibles se incluyen aviones anfibios, helicópteros y cuadrillas de brigadistas, que estarán listos para ofrecer una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo para las comunidades cercanas.

Por parte de Río Negro y Neuquén, participaron la subsecretaria de Recursos Forestales, Claudia Contreras, y la secretaria de Emergencias y Control de Riesgo, Luciana Ortiz Luna, respectivamente.

Se acordó que más de 600 brigadistas de las tres provincias formarán parte del esquema preventivo, compartiendo capacitaciones conjuntas y unificando los criterios de intervención. Esto permitirá que actúen con plena articulación operativa en una estrategia regional de prevención y combate de incendios, fortaleciendo la seguridad y protección de la población y el medio ambiente.

La iniciativa refleja un esfuerzo interprovincial coordinado para anticiparse a emergencias y garantizar la eficacia en la respuesta ante posibles incendios, promoviendo la prevención como herramienta clave para minimizar daños y preservar los ecosistemas y la vida de las comunidades.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.