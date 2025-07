El comercio de Comodoro Rivadavia atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. De acuerdo con las estadísticas que releva el Centro de Empleados de Comercio, en los últimos seis meses se perdieron más de 500 puestos de trabajo, producto de la caída de ventas, la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores y las políticas del gobierno nacional que, según señalaron desde el gremio, “no priorizan el sostenimiento del empleo”.

“El número supera los 500 puestos de trabajo y es algo que se da por la baja de consumo en todos los rubros. El salario de los trabajadores no alcanza y eso impacta directamente en las ventas. Lo venimos viendo en todos los comercios del centro, y también es una preocupación creciente en los supermercados”, explicó Matías Silva, secretario general del sindicato mercantil, con contacto con ADNSUR.

Si bien las grandes cadenas de supermercados ya realizaron un ajuste de personal durante el año pasado, el dirigente no descartó que se produzca un nuevo recorte en caso de que no se revierta la tendencia. “Por ahora se han mantenido sin despedir más gente, pero sigue cayendo la venta y si eso no cambia, hay temor a una segunda etapa de recortes”, planteó Silva.

El freno a las paritarias y el efecto en el consumo

Otro de los factores que está repercutiendo en la economía familiar y, por lo tanto, en el comercio, es el retraso en la homologación de las paritarias. Si bien los acuerdos salariales están firmados con las cámaras empresarias, la falta de aval oficial impide que algunas empresas -especialmente las tercerizadas, como las de limpieza- paguen los aumentos.

“La mayoría de las empresas ya está pagando, pero hay un sector que, al no tener la homologación, se escuda en que no pueden trasladar los costos a las prestatarias, y eso deja a los trabajadores sin aumento”, indicó Silva.

Además, cuestionó que el gobierno nacional esté presionando para que los sindicatos acuerden porcentajes más bajos: “El problema es que si no aceptás las condiciones del gobierno, no te homologan el acuerdo. Por eso es clave que se mantenga la cláusula de revisión hacia fin de año, porque los salarios vienen corriendo desde atrás”.