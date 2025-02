Más de 400 chicos participaron en la Colonia Pre Deportiva 2025 en Comodoro

Durante la tarde del jueves, dieron por finalizada la Colonia Pre Deportiva en el Club Huergo, una actividad que durante todo enero contuvo a adolescentes de entre 12 y 14 años en el marco del programa de Verano, a través del Ente Comodoro Deportes.

El cierre contó con la participación del intendente Othar Macharashvili, quien estuvo acompañado por Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes; Liliana Peralta y Jorge Espindola, secretarios de Cultura y Salud, respectivamente, y el concejal Ariel Montenegro.

Nueve clubes de Comodoro recibieron indumentaria deportiva elaborada por el Centro Laboral Textil

El intendente, al referirse a la Colonia, puso en valor el espacio, al decir que “es una propuesta distinta, con mucha participación de chicos, que te muestran que si vos le ofreces actividades ellos participan con entusiasmo. En la colonia tuvieron charlas muy buenas con el área de Salud y con el área de Juventud. Además de propuestas deportivas donde ellos se sienten partícipes”, valoró el jefe comunal, al tiempo que destacó que “estas son las actividades en las que nos gusta participar para ver qué sienten, piensan y transmiten los chicos, que es lo importante”.

Macharashvili, en este sentido, aseguró “que hay muchos más chicos que necesitan estos estímulos, entendiendo también que hay chicos de los barrios de zona sur que no conocen Rada Tilly, no conocen Restinga o no conocen Caleta Córdova. Entonces -acentuó-, no queremos que vivan en una ciudad aislada, sino al contrario, buscamos que generen vínculos y amigos y esto se da al poder interactuar con otros jóvenes”.

Este viernes realizarán testeos gratuitos de VIH en el centro de Comodoro: ¿cómo se efectúan?

El mandatario finalmente aseguró que se debe “trabajar más en cómo se integra a los jóvenes conjugando tecnología e interacciones con deporte y recreación porque son herramientas de vinculación y formación. Mientras agregó que “este tipo de actividades –por las colonias- nos dejan datos para seguir trabajando con las distintas áreas a lo largo del año”.

Comodoro apuesta a intensificar el trabajo con los adolescentes

Hernán Martínez, por su parte, agradeció la presencia de Othar en el cierre de la actividad y valoró el trabajo realizado por el Municipio para “una edad en la cual hemos apostado volver a trabajar fuerte para poder darle a los chicos todo lo que esté a nuestro alcance”.

La murga "Soles y Lunas" tiene un nuevo SUM para los jóvenes del barrio Pietrobelli

En ese sentido, recordó que “este fue un pedido de las vecinales, reflotar la edad que en su momento habíamos dejado de hacerla porque el cupo era poco. Othar tomó la decisión de hacerlo y ahora es un trabajo a potenciar, buscando el año que viene que haya mayor cantidad de chicos”.

Por otra parte, Martínez aseguró que es importante fortalecer este tipo de trabajos, porque “es una edad donde se deben intensificar muchas acciones y las colonias permiten intercambiar, generar valores y volver a recuperar cosas, como son el compartir, el estar juntos y juntarse con otros grupos”.

“Aunque no lo creamos, hay muchos chicos de muchos barrios que no conocen otros barrios, que no conocían la playa de Rada Tilly, la cancha de Calafate, la pista de Atletismo o no se habían metido a la pileta nunca y durante cinco semanas disfrutaron de poder ir a la pileta, de aprender y de acceder a diferentes contenidos. Es un trabajo que tenemos que intensificar”, destacó.

Descuentos de hasta el 60 % en tiendas, "3 x 2" y sorteos en el festejo de los tres años del Centro Comercial a Cielo Abierto

Editado y redactado por un periodista de ADNSUR