EPUYÉN - Los 41 alumnos de la escuela de El Coihue, en la zona de Epuyén, hicieron un abrazo simbólico para solicitar un medio de transporte que les facilite el traslado a la institución, ya que todos los días tienen que caminar más de 20 kilómetros para poder estudiar.

“Nos encontramos con que nuestros chicos no cuentan todavía con el transporte escolar. La mayoría vive a distancias superiores a 20 kilómetros, por cuanto es imposible que lleguen caminando. Ya desde el año pasado se notó el atraso en los pagos a los concesionarios, quienes hicieron el esfuerzo de poder cumplir hasta el cierre del ciclo lectivo. La semana pasada supimos que les están debiendo desde agosto y ahora ni siquiera les han firmado el nuevo contrato de servicios”, detalló el mércoles la docente Sandra Mardini.



“Nuestros chicos son los olvidados del interior chubutense, para el Ministerio de Educación son apenas un número. La matrícula es escasa y no están visibles como en una ciudad, parece que no existimos. La prioridad siempre es para los demás”, graficó.



Acerca de los salarios docentes, aclaró que “recién el sábado pasado nos terminaron de pagar el mes de diciembre. Estuvimos con retención y nos pusimos de acuerdo con todo el personal para poder comenzar el 3 de febrero, pero no tenemos a los estudiantes en las aulas porque no tienen cómo venir”, insistió.



Enseguida dio cuenta de una reunión celebrada el viernes pasado, con la presencia del intendente Antonio Reato y el delegado regional, Antonio Chacón, donde el jefe comunal “intentó un arreglo provisorio con el transportista, aunque finalmente no se llegó a nada”.



Asimismo, explicó que la rutina del colegio marca que los 41 niños “desayunan, concurren a clases y almuerzan. Por la tarde tienen talleres de interculturalidad mapuche, donde la Secretaría de Cultura de Epuyén aporta el ‘quinché’ (hablante); huerta; cerámica (pagado por la cooperadora escolar); educación física, plástica y música”, entre otras actividades.



En cuanto a las necesidades de infraestructura, Mardini recordó que “desde hace años, constantemente se están enviando notas reclamando por un aula para el jardín de infantes, que ahora funciona en una vivienda asignada a los maestros. También seguimos esperando un SUM, pero el año anterior nos negaron esa obra a cambio de otras dos aulas, aunque hasta el momento no vemos ningún movimiento”, subrayó.