Más de 4.000 pasajeros afectados por la cancelación de vuelos, con fuerte impacto en la Patagonia

Aerolíneas Argentinas y Fly Bondi confirmaron que su programación de vuelos se verá alterada hasta este lunes por la medida de fuerza impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que afectará la operatoria en todo el país.

Según informó la empresa Aerolíneas Argentinas, al menos 4.400 pasajeros estarán afectados por la cancelación de 46 vuelos de cabotaje y la reprogramación de otros 122, dentro de una programación original de 320 servicios durante el domingo, lo que se extenderá al lunes.

Reformaron la casa que alquilaban, el dueño no se lo reconoció y se llevaron hasta el árbol que plantaron

Entre los destinos más comprometidos se encuentran los de la Patagonia, una de las regiones más demandadas en esta época del año, algo que también ocurrió con la firma Fly Bondi

La medida del gremio establece la suspensión de despegues en las franjas de 13 a 16 horas y de 19 a 22, lo que obligará a alterar la operación durante toda la jornada.

Desde la compañía Aerolíneas Argentinas señalaron que “la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día”, y recomendaron a los usuarios estar atentos a posibles modificaciones.

Las notificaciones sobre cambios serán enviadas por correo electrónico a quienes hayan comprado sus pasajes directamente en la aerolínea. En caso de haberlo hecho mediante una agencia, se sugiere consultar por esa vía.

Argentina tendrá un fin de semana extra largo de 4 días en 2025: cuándo será y por qué motivo

Asimismo, la compañía recordó que se puede acceder a información actualizada y gestionar cambios a través de su aplicación móvil (iOS y Android) y en su página web oficial.

Aerolíneas lamentó “profundamente los inconvenientes” que la situación pueda generar y reafirmó su compromiso de “brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”.