Luz vive en el barrio “El Atardecer”, ubicado en la zona suroeste de Comodoro Rivadavia y habló con ADNSUR acera de las dificultades que deben atravesar luego de la última nevada que se registró el sábado en la ciudad, donde se vieron afectados por la nieve que rodeó la zona y los dejó aislados.

“Es un barrio que está bastante alejado de la ruta, por eso tenemos que salir por el barrio Arenales. Hay dos salidas, una por ahí y otra por 23 de Febrero, Quedamos todos aislados con la nieve, la gente no se la veía venir. También pasa con el tema del barro tras las lluvias”, detalló angustiada.

Asimismo, afirmó que a este problema se suma que la mayoría de la gente tiene dificultades con sus vehículos para acceder al barrio: "A nosotros nos costó muchísimo llegar con un auto chico hasta mi casa porque me agarró la nieve justo en el centro”, indicó.

Y aseguró que pudo ingresar “escoltada” por una camioneta que iba observando que el auto no se le quede atascado por la nevada.

“Las máquinas pasaron por el barrio 23 de Febrero y sacaron la nieve, pero la mayoría de los vecinos no pudo asistir a clase ni a trabajar porque acá sigue intransitable”, remarcó Luz.

Y señaló que las máquinas pasaron por la calle principal pero no por las calles internas del barrio. En total son casi 250 familias aisladas por esta problemática. “Hay abuelos preguntando si pueden salir pero solo de urgencia. Encima no hay quioscos acá, y si no se abastecen es complicado”, expuso.