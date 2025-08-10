Con la llegada del invierno y el aumento de casos de enfermedades respiratorias en bebés, la provincia del Chubut avanza firmemente con la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una herramienta clave para prevenir infecciones como bronquiolitis y neumonía en los recién nacidos.

En lo que va de 2025, un total de 2.030 personas gestantes ya recibieron la vacuna durante el octavo mes de embarazo (entre las semanas 32 y 36), logrando así brindar inmunidad a sus bebés desde el nacimiento y hasta los seis meses de vida, una etapa especialmente vulnerable.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Salud del Chubut, continuará vigente hasta el 31 de agosto en todos los vacunatorios de la provincia. La inmunización es gratuita, segura, no requiere orden médica y puede aplicarse junto con otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la antigripal o la vacuna contra el COVID-19.

La vacuna contra el VSR se incorporó al calendario nacional en 2024 y demostró un impacto significativo en la disminución de internaciones graves por enfermedades respiratorias en lactantes.

Según explicó la referente provincial del Programa de Inmunizaciones, Daniela Carreras, “el virus sincicial respiratorio es el principal causante de las bronquiolitis en los lactantes, sobre todo en los niños pequeños, y tiene una gran repercusión en el sistema sanitario en la época invernal, cuando hay saturación de camas de pediatría y de neonatología por infecciones por este virus”.

“La vacuna contra este virus ha demostrado el año pasado una eficacia elevada para disminuir las internaciones graves por este motivo, así como las infecciones en niños y niñas ambulatorios”, Agregó.

A su vez, destacó que la vacuna está avalada por diversos estudios nacionales e internacionales.

DATOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) está indicada para todas las personas gestantes que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de embarazo.

Su aplicación no requiere indicación médica y es completamente compatible con otras vacunas recomendadas durante la gestación, como la antigripal, la triple bacteriana acelular y la vacuna contra el COVID-19.

La inmunización se realiza de manera gratuita en todos los vacunatorios públicos de la provincia, en el marco de una campaña que se extenderá hasta el próximo 31 de agosto de 2025.

Gacetilla del Gobierno del Chubut, con edición de un periodista de ADNSUR