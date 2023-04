“Es un problema estructural de este edificio, que con 75 años es uno de los más antiguos de Comodoro y desde el miércoles, las directoras decidimos suspender las clases, porque la caldera no puede funcionar sin agua y había una situación de riesgo”, reveló la directora del Instituto Superior de Formación Docente 807, Adriana Velázquez.

Además de esa institución, en el colegio funcionan el Nivel Inicial, con el jardín 467, con 100 alumnos; la Escuela de Nivel Primario 204, con 302 chicos; y la Escuela secundaria 766, con 1.200 estudiantes. Y en el Instituto hay 807, otros 500 estudiantes.

“Son 4 escuelas que en este momento tienen las clases suspendidas, al igual que las actividades administrativas. El problema es que las cañerías de agua están rotas y alimentan la caldera, son muy antiguas y la falta de agua pone en peligro el funcionamiento normal de la caldera, de que ocurra un hecho más grave –advirtió-. Por eso tuvimos que suspender, además de que hay baños sin arreglar, por lo que los 4 equipos directivos decidimos suspender las actividades”.

A ese problema se suma el hecho de que el contratista que estaba trabajando desde el año pasado todavía no cobró por trabajos anteriores, según añadió la directora, en diálogo con Actualidad 2.0. “Obras Públicas de la provincia no se hace cargo, pero sí lo hace el Ministerio de Educación –explicó-. Lo que nosotras deducimos, como directoras, es que no hay una comunicación entre los organismos”.

En ese marco, no hay tampoco precisión de cuándo se iniciarían las obras ni el tiempo que tardarán las reparaciones.

Convocatoria para el lunes

La directora convocó a toda la comunidad educativa para el próximo lunes, a las 9 de la mañana, en el gimnasio del colegio, “para que todos se enteren de esta situación y el gobierno se haga cargo de estas obras. Invitamos a las autoridades jerárquicas de Educación, es probable que el lunes tengamos alguna información pero el contratista tendrá que hacer un relevamiento sobre los trabajos que se tienen que hacer. Hoy no tenemos a nadie trabajando en el lugar, ni sabemos cuánto tiempo llevaría resolver esta situación”, indicó.

El Instituto está realizando clases de manera virtual, pero Velázquez aclaró que la comunidad educativa afectada es muy amplia, sumando estudiantes y docentes, además del personal administrativo.

“Es muy preocupante y necesitamos que nos contesten y den una solución, que nos atiendan los teléfonos y respondan las notas que mandamos todos los días. Delegación Administrativa no tiene ningún representante, desde hace más de una semana. Nosotras como directoras buscamos una solución, pero esto trasciende nuestra voluntad”.