Más de 130 brigadistas combaten el fuego en El Hoyo: el incendio sería intencional

Un incendio se desató en la tarde del domingo en la localidad de El Hoyo. El foco ígneo afecta el cerro Currumahuida.

La Secretaría de Bosques del Chubut, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), coordina un operativo para controlar el incendio forestal.

Según indicó el área de Bosques de Chubut, el fuego -presuntamente intencional- está activo y afectó a una superficie de arbusto, matorral, pastizal y bosque nativo e implantado. Hay 58 personas evacuadas hasta el momento en una escuela de El Hoyo.

Miguel Castro, ministro de Seguridad de Chubut, detalló que desde ayer tenemos a disposición medidas de investigación más un refuerzo de Esquel para avanzar en el origen del incendio, aún no tenemos certezas de lo que ha ocurrido".

Y destacó- a Radio Nacional El Bolsón - que" hay personal policial de refuerzo por el operativo preventivo". Interviene Fiscalía de El Hoyo.

Se convocó a todas las brigadas del SPMF de zona norte contando con la colaboración además de la Brigada Nacional del SNMF, SPLIF El Bolsón, Brigada PN Lago Puelo y BV El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, El Bolsón y Cholila.

Hasta el momento, los recursos afectados al procedimiento son: 20 camionetas, 11 autobombas, cuatro camiones cisterna, un minibús, 6 autos, 5 motocicletas, un helicóptero con helibalde, tres aviones cisterna y un avión anfibio.

Este domingo, los combatientes hicieron tareas de control de los focos activos en la zona de interfase a fin de resguardar las viviendas. Se contó con los medios aéreos aportados por el SNMF: dos aviones cisterna, un avión anfibio y un helicóptero con helibalde.

Para este lunes, se aguarda que en el operativo participen más de 130 brigadistas, dependientes del SPMF, además del personal de línea de otras instituciones. Y se sumó el equipo de apoyo en logística, comunicación y técnica.

Colaboran activamente el SNMF, Bomberos Voluntarios de la zona, Ministerio de Seguridad, Policía del Chubut, municipio, APSV, Ministerio de Familia, Subsecretaría de Prevención y Gestión del Riesgo, particulares, entre otros.

Por la magnitud del incendio, la municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular "si no es necesario", no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.

Desde Protección Civil del Chubut solicitaron “extrema precaución” a la hora de transitar por la Ruta 40, que si bien no está siendo afectada por el fuego, hay un gran movimiento vehículos de fuerzas que combaten en la zona.

🔥 CONDICIONES METEREOLÓGICAS

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego señaló que las condiciones metereológicas prevén para la zona del incendio este lunes 16 de enero, temperaturas máximas esperadas que rondaran los 28 °C y una mínima humedad relativa del 15%.

En tanto, los vientos serán del sector oeste con intensidades de 15 – 25 km/h del sector oeste dominado por efectos locales.