Más de 12 horas sin respuesta: Los papás del jardín 406 siguen con el corte en ruta 3 y 26

Se cumplen cinco días de las primeras denuncias por abuso sexual a nenes del jardín 406 de Comodoro Rivadavia, en el que acusan al profesor de música. Ya se registraron al menos 42 denuncias formales y se inició la investigación.

Pero en medio de las denuncias, los padres reclaman la detención del docente acusado, por ello tras el campe afuera de fiscalía, los cortes de tránsito en el centro de la ciudad y la multitudinaria marcha del viernes, este lunes continúan con los reclamos.

ADNSUR pudo saber que desde horas tempranas se instalaron en la intersección de las rutas 3 y 26, donde cortaron el tránsito, por lo que los autos están circulando por el camino alternativo Perón, sin embargo este trayecto se encuentra colapsado y muchos optan por regresar hacia 2 y 26.

Fuentes policiales confirmaron que tras dialogar con los manifestantes - un grupo de entre 20 y 25 personas - se llegó a un acuerdo en el cuál el corte pasó de ser total a intermitente, donde habilitarán el paso diez minutos cada una hora para evitar la congestión de vehículos.

En horas del mediodía, un grupo reducido de padres del jardín 406 mantiene el corte en ruta 3 y 26, con quema de cubiertas.

Durante esta tarde, los camiones de YPF comenzaron a transitar, habilitando su paso cada dos horas. Por otro lado, autos particulares, colectivos y ambulancias también están circulando. Los cortes se están realizando cada 40 o 50 minutos.

Por otra parte, otra de las madres que se encuentra cortando la ruta, comentó: "No hay ningún problema, nosotros no somos piqueteros como todos dicen, somos padres de un jardín pidiendo justicia porque hay un violador suelto".

Según lo anunciado por algunos padres, la medida por el momento seguirá hasta mañana martes.

El camino Juan Domingo Perón está siendo una alternativa para aquellos que no deseen demorar tanto.

Los padres del Jardín 406 habían advertido horas atrás que tras la supuesta aparición del acusado en el complejo de las 1008 viviendas, que provocó la presencia de padres que fueron a buscarlo pero finalmente no se encontraba en el lugar. Tras lo sucedido emitieron un comunicado para expresar su malestar.

"Viendo como preservan la integridad del acusado y no así la de los niños, solicitamos al fiscal y juez que tomen las medidas necesarias antes del lunes 14”, indicaron. Al mismo tiempo, advirtieron que si no ocurre nada (la detención del acusado) “cortaremos ruta 26, ruta 3 y playa YPF”.

“TIENE QUE ESTAR PRESO”

Una de las madres que participa del corte de ruta en 3 y 26 indicó a ADNSUR que el pedido es que al profesor de música le den prisión preventiva, ya que a ellos desde fiscalía se les había dicho que estaba con custodia policial pero la realidad es que “se pasea” entre la casa de su hermana y su madre, según contó.

“Tiene más de 50 denuncias y me dicen que no pueden hacer nada, y cuando uno roba un salamín, lo meten seguida preso. eso nos genera indignación. tiene que estar preso, no puede ser que estemos acá y el tipo en su casa”, afirmó.

Respecto a la habilitación que realizan por momentos dijeron: “Somos padres, entendemos que hay gente que tiene que hacerse estudios, la gente se baja a preguntarnos si puede pasar y nos empatizamos, ellos si tienen el acceso”.